17:17, Сьогодні

Карасьов пояснив, чому в Казахстані для звершення революції мало шансів Політолог розповів, чого не вистачає для повалення режиму в Казахстані

Малоймовірно, що протести в Казахстані переростуть в революцію. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політолог Вадим Карасьов.

На його думку, для того, щоб почалася революція, в елітах повинен відбутися розкол.

"Розколу в елітах немає, розколу у владі немає. Революції завжди бувають успішними та стають фактично революціями з бунтів, з неорганізованих протестів, тільки тоді, коли є розкол в елітах. Сьогодні в Казахстані розколу в елітах майже немає. Якщо і є певні міжкланові протиріччя, південний клан Алмати, північний клан... До речі тому Назарбаєв і переніс столицю з Алмати в Нурсултан, щоб зменшити ці міжкланові протиріччя. Так ось, хоча і певні міжкланові розбіжності... розколу в елітах немає", - сказав Карасьов.

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Він повідомив, що результатом протестів буде звільнення влади від впливу колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

"Токаєв є людиною досить жорсткою. Назарбаєв остаточно відходить від влади під впливом мас. Під впливом ось цих протестів відбувається остаточний транзит влади. І фактично залишки назарбаєвської еліти будуть вичищені з економічно-владних коридорів. У цьому сенсі зрозуміло, чому Токаєв сьогодні очолив Раду безпеки - тому що її очолював Назарбаєв. Це був такий компроміс між старою і новою елітою, між Назарбаєвим і його спадкоємцем Токаєвим, про те, що Токаєв президент, а Назарбаєв - глава національної безпеки країн. Це для того, щоб убезпечити назарбаєвські клани від можливих переслідувань", — зазначив політолог.

Карасьов не виключає, що президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв може почати діяти жорстко, тим більше, що сьогодні силовики підпорядковуються владі.

"Сьогодні ми бачимо, що Токаєв буде вже повноцінним президентом Республіки Казахстан. І я думаю, що якраз про це і свідчать його слова про "жорстко". Розколу в елітах немає, силовики підпорядковуються сьогодні владі. Бунти або протести ще будуть деякий час активовані, тому що нікому перехоплювати владу. Немає альтернативної еліти або опозиційної еліти, яка б могла б перехопити владу. З іншого боку немає процедури, наприклад, дострокових парламентських або президентських виборів, тому що там немає виборної демократії, для того, щоб вирішити цей конфлікт в легальному конституційному руслі - перевиборами. Цього немає. Ні одного немає, ні іншого немає. Тому зрозуміло, що, або все обвалиться, але я цього не прогнозую, або через певний час Токаєв діятиме жорстко. Фактично потім цей протест сходитиме нанівець", - говорить експерт.

Зазначимо, що під час звернення до громадян Казахстану Токаєв заявив, що він не буде миритися з протестами.

"Як глава держави й відсьогодні голова Ради безпеки, маю намір діяти максимально жорстко", - заявив Токаєв.

Зазначимо, що протести в Казахстані почалися 2 січня після раптового різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися у місті нафтовиків Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який обіймав на момент початку протестів посади Голови Ради безпеки Казахстану та члена Конституційної ради Казахстану.

Вже 5 січня провайдер "Казахтелеком" відключив Інтернет по всій країні.

Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня. Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.