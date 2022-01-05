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"Сутички, підпали та мародерство": розповідь очевидця про протести в Казахстані Протестувальники трощать вітрини і вриваються у будівлі

У Казахстані не вщухають сутички протестувальників із правоохоронцями, в Алмати були зруйновані та підпалені сотні об'єктів.

Про це розповів в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24" мешканець Алмати Жандос Курманбаєв.

"Ми з вікна, оскільки ми живемо в центрі міста, спостерігали, як до 6-ї ранку протестувальники займалися мародерством, зупиняли машини, перекривали транспорт, були сутички з представниками влади", - зазначив Курманбаєв.

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За його словами, на сьогодні "в Алмати близько 300 об'єктів були зруйновані, підпалені".

"Протестувальники трощать вітрини магазинів, вриваються у кафе, вимагають їжу", - додав мешканець Алмати.

Нагадаємо, Казахстан охопили масові протести, які почалися через дворазове підвищення ціни на газ. Протести почалися в нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який обіймав на момент початку протестів пости Голови Ради безпеки Казахстану і члена Конституційної ради Казахстану.

Вже 5 січня провайдер "Казахтелеком" відключив Інтернет по всій країні.

Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня. Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.

Казахстанський політик Єрмек Наримбай в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що вуличні протести були самоорганізованими, оскільки опозиції в країні майже немає.

"З урахуванням того, що лідери опозиції або витиснуті з країни, або в тюрмах сидять, я сам 11 вироків отримав і перебуваю за кордоном, зараз протест оголений, багато активістів вийшли на перший план, профспілкові лідери, вуличні лідери, активісти, які не були лідерами спочатку. Зараз відбувається спочатку голодний бунт, пов'язаний з цінами на газ, який швидко переріс, і це показує високу зрілість і інтелект протесту, в економічні протести, а потім в політичні вимоги зміни режиму", — сказав Наримбай.