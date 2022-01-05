16:23, Сьогодні

Протести в Казахстані: озвучено прогноз, як відреагує Путін Іван Яковина очікує, що Кремль активно втрутиться у казахські події

Президент Росії Володимир Путін втрутиться у ситуацію в Казахстані, охопленому масовими протестами. РФ може вдатися до спроби захоплення частини казахських територій, скориставшись нестабільністю.

Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" журналіст-міжнародник Іван Яковина.

"Очевидно, що дуже все серйозно. Там горять будинки по всій країні тощо. Я не знаю, чи повністю зміниться влада, але думаю, що або Назарбаєву, фактичному правителю, або Токаєву, "зіц-президенту", доведеться піти в результаті всього, що відбувається. Хтось один із них майже напевно втратить владу, а можливо, якщо все триватиме в тому ж дусі, що й зараз, то обоє втратять владу. Думаю, це цілком реально", - вважає міжнародник.

Яковина прогнозує, що Захід не втручатиметься у ситуацію:

"Якщо Захід втрутиться, це дасть чинній владі, Назарбаєву і Токаєву, чудовий шанс сказати, що це все підлаштували американці, як це люблять зазвичай диктатори говорити. Звичайно, я думаю, Захід не робитиме такої подачі теперішній владі Казахстану".

При цьому журналіст не відкидає, що Володимир Путін, якщо ситуація стане критичною для Нурсултана Назарбаєва, може втрутитися.

"Пам'ятаєте, як він втручався, коли Янукович майже падав? Я думаю, тут може бути та сама ситуація. Плюс я майже впевнений, що може статися спроба захоплення частини території Казахстану, оскільки в російській Держдумі вже давно лунали голоси про те, що північний та східний Казахстан – це подарунки Леніна, верзли маячню "давайте повертайте". Думаю, що вторгнення чи втручання з боку Росії - це цілком реальна річ", - наголосив Яковина.

Нагадаємо, Казахстан охопили масові протести, які почалися через дворазове підвищення ціни на газ. Протести почалися в нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алмати, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який обіймав на момент початку протестів пости Голови Ради безпеки Казахстану і члена Конституційної ради Казахстану.

Вже 5 січня провайдер "Казахтелеком" відключив Інтернет по всій країні.

Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня. Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алмати та в Мангістауській області.

Казахстанський політик Єрмек Наримбай в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що вуличні протести були самоорганізованими, оскільки опозиції в країні майже немає.

"З урахуванням того, що лідери опозиції або витиснуті з країни, або в тюрмах сидять, я сам 11 вироків отримав і перебуваю за кордоном, зараз протест оголений, багато активістів вийшли на перший план, профспілкові лідери, вуличні лідери, активісти, які не були лідерами спочатку. Зараз відбувається спочатку голодний бунт, пов'язаний з цінами на газ, який швидко переріс, і це показує високу зрілість і інтелект протесту, в економічні протести, а потім в політичні вимоги зміни режиму", — сказав Наримбай.