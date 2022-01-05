15:18, Сьогодні

Єрмек Наримбай розповів, хто стоїть за протестами в Казахстані Політик повідомив, чому економічні вимоги швидко переросли в політичні протести

Казахстан охопили масові протести, які почалися через дворазове підвищення ціни на газ і швидко переросли в протести з політичними вимогами. Самоорганізація протестуючих людей відбулася завдяки роботі активістів і профспілкових лідерів. Про це розповів у програмі "Сьогодні день" на телеканалі "Україна 24" казахстанський опозиційний політик Єрмек Наримбай.

Він повідомив, що в Казахстані залишилося мало опозиціонерів, через те, що влада зробила все для того, щоб нейтралізувати їх діяльність. Тому, за його словами, вуличні протести були самоорганізованими.

"З урахуванням того, що лідери опозиції або видавлені з країни, або в тюрмах знаходяться, я сам 11 вироків отримав і перебуваю за кордоном, зараз протест оголений, багато активістів вийшли на перший план, профспілкові лідери, вуличні лідери, активісти які не були лідерами спочатку. Зараз відбувається спочатку голодний бунт, пов'язаний з цінами на газ, який швидко переріс, і це показує високу зрілість і інтелект протесту, в економічні протести, а потім в політичні вимоги зміни режиму", — сказав Наримбай.

Політик зазначив, що в Казахстані депутати відмовилися йти на контакт з народом. Крім того, виборчий процес в Казахстані Наримбай назвав "фальшивим".

"У нас фальшиві вибори відбувалися нещодавно, і ось ця тисяча новообраних фальшивих депутатів, вони не вийшли на вулиці до народу навіть від імені влади, навіть на захист влади. Жоден чиновник не вийшов. Ось цей вакуум влади на вулиці, коли влада не знає, як розмовляти, боятися народу, боїться вулиці... Все це просто в підсумку вилилося на силові розгони зі сльозогінним газом і світлошумові гранати. Це просто розгубленість влади. І зараз вони не знають що робити", — сказав опозиціонер.

Наримбай також зазначив, що в організації протестів велике значення мала комунікація людей у соцмережах. Незважаючи на те, що влада вирішила ввести обмеження на роботи інтернет-ресурсів, люди знаходили можливість виходити в Інтернет і отримувати інформацію.

"Вся опозиція, протестна маса опозиційна в народі - самоорганізована завдяки армії спостерігачів, яка брала участь активно у виборах. Ця армія спостерігачів передувала армія спостерігачів у Білорусі. Вона себе дуже добре показала. Вона організована по містах, по соцмережах, в різних WhatsApp-групах, telegram-групах. Так що в цьому відношенні координація є. Незважаючи на заборони, люди через VPN виходять в інтернет... Люди долають всі ось ці перепони влади, самоорганізовуються, успішно протидіють і виходять на вулиці... Нижня ланка активістів самоорганізувалася і швидко вийшла на соціальні мережі. Зараз Інтернет і соціальні мережі в Казахстані грають в протестному середовищі величезну роль в самоорганізації. Плюс відключення інтернету людей залишило без вибору. Це їх змусило вийти на вулиці, бо отримувати інформацію вже ніде. Вони виходять на вулиці і примикають до мітингу", — сказав політик.

Зазначимо, що протести в Казахстані почалися 2 січня 2022 року після раптового різкого підвищення цін на скраплений газ. На думку президента Казахстану Касим-Жомарт Токаєва, це було викликано переходом з 1 січня 2022 року на повністю ринкове формування цін на скраплений газ через електронні торгові майданчики та біржі. Відомо, що провину поклали на Міністерство енергетики Казахстану, а також найбільші компанії-постачальники газу.

Протести почалися в нафтовому місті Жанаозен, але швидко поширилися на інші міста: Алма-Ату, Актау, Актобе, Караганду, Нур-Султан, Шимкент, Кокшетау і Уральськ. Незабаром після економічних вимог протестувальники перейшли до вимог політичних.

Головними вимогами стали відставка уряду і звільнення з політики 81-річного колишнього президента країни Нурсултана Назарбаєва, який обіймав на момент початку протестів пости Голови Ради безпеки Казахстану і члена Конституційної ради Казахстану.

Вже 5 січня провайдер "Казахтелеком" відключив Інтернет по всій країні.

Також у столиці Казахстану місті Нур-Султан ввели надзвичайний стан, який триватиме до 19 січня. Раніше надзвичайний стан було оголошено в Алма-Аті та в Мангістауській області.