18:45, Сьогодні

Розмова буде складною: російський політик про засідання "Росія-НАТО" Леонід Гозман повідомив, яку тему варто було б підняти на засіданні НАТО за участю Росії

Росії та НАТО варто обговорити питання, що стосуються розміщення ударних ракет. Про це повідомив у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" російський політик Леонід Гозман.

"Я, як і всі, стривожений, оскільки війна вже не тільки та, яку ми ведемо на вашій землі, на жаль, але і війна велика, яка все ближче і ближче. І заява п'яти ядерних держав про те, що війна неприпустима, мене тільки стривожила. Тому що це якісь безглузді та порожні слова. Це як святою водою лікувати замість ліків. Це ритуали якісь незрозумілі. І такі ритуали виконуються, коли всі відчувають небезпеку. Тобто вони теж відчувають небезпеку, але вони не знають, що з нею робити. Тому хотілося б, щоб було якесь зниження напруженості", - сказав експерт.

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Він також повідомив, чому вважає, що діалог Росії з НАТО буде напруженим.

"Це буде дуже напружена розмова. А напруженою вона буде тому, що конфлікту немає. Є конфлікт з приводу України, бажання Путіна захопити вашу країну, позбавити її незалежності, і небажання Заходу дозволяти це зробити. Це реальний конфлікт. Конфлікту між НАТО як великої структури та Російською Федерацією немає. Ніхто нікому не загрожує. Це висмоктана з пальця проблема. Цю проблему, всю цю напруженість придумали наші (росіяни - ред.) для розв'язання внутрішньополітичних проблем. Тому це дуже важко обговорювати, дуже важко домовлятися", - сказав Гозман.

Він також зазначив, чого можна очікувати від такої зустрічі.

"Що може статися? Я думаю, що дипломати обох сторін, які зберігають розум... Не треба судити про весь дипломатичний корпус Російської Федерації по Марії Захаровій, у нас є професійні люди, і я навіть знаю деяких...Так от, дипломати обох сторін, серйозні дипломати, я думаю, що вони будуть намагатися знайти якусь формулу, яка дозволить НАТО і Росії зберегти обличчя", - сказав він.

Російський політик звернув увагу на одну, на його думку, серйозну проблему.

"Є одна проблема дуже серйозна, яку з розумом треба вирішувати. Коли наші начальники говорять про підлітний час ракет, що, наприклад, не можна, щоб Україна вступала до НАТО, тому що підлітний час (малий - ред.) - це нісенітниця. Тому що Латвія на такій же відстані, як і ви від нас. І там теж можуть стояти ракети. А зараз, завдяки мудрій політиці Путіна, в НАТО зібралася вступати Фінляндія, яка ніколи нікуди не вступала. А тут президент Фінляндії та прем'єр Фінляндія заявили, що вони збираються вступати до НАТО, щоб протидіяти російській агресії. Тут взагалі вже "дві трамвайних зупинки" до наших головних центрів. З одного боку, це дурниця. З іншого боку, проблема підлітного часу - це проблема дуже серйозна. Хтось може сказати - яка різниця, 4 хвилини, 5 хвилин чи 15 хвилин летять ракети, все одно до бомбосховища добігти не встигнеш, все одно всім кінець. Це не зовсім так. Річ у тому, що коли ракета летить, наприклад, 15 хвилин або 20 хвилин, то рішення про відповідь може прийняти вище політичне керівництво країни. Є час доповісти першим особам, щоб вони прийняли рішення. Якщо час підльоту, наприклад, 4 хвилини, то рішення про удар у відповідь приймає черговий майор або взагалі автомат. Просто автомат, без участі людей. А раптом якась помилка? У цьому сенсі, якщо вони будуть домовлятися, то це цілком можна обговорювати", - сказав Гозман.

Він також підкреслив, що ситуація, яка створена Росією, не має відношення до членства України в НАТО.

"Це не має ніякого відношення до вступу України в НАТО. Але я дуже сподіваюся, що ви вступите до НАТО рано чи пізно. Я вам дуже цього бажаю. І я вважаю, що це буде абсолютно правильно для вас. До речі, і для нас. Тому що з країнами НАТО у РФ абсолютно безпечні та спокійні кордони. Нічого на них не відбувається. Тому це не має відношення до вступу в НАТО, але це має відношення до взаємних домовленостей НАТО і Російської Федерації про те, де можна, а де не можна розміщувати ударні ракети. Ось це можна обговорювати. Нічого божевільного в цьому немає. Щобільше, це обговорювалося, про це були домовленості. Потім вони були всі порушені. Якщо вони будуть у цей бік рухатися, то було б чудово. Хоча зараз головна тема цієї зустрічі буде - як вийти з ідіотської ситуації, в яку всіх заганяє моя країна, на жаль, керівництво моєї країни, і як вийти без війни", - сказав політик.

Зазначимо, що пресслужба НАТО анонсувала позачергове віртуальне засідання міністрів закордонних справ Альянсу з приводу нарощування російських військ на кордоні з Україною. Про це повідомляється на сторінці в Twitter. Засідання заплановано на 7 січня.

Нагадаємо, 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ "Про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовляється про те, щоб взяти участь у саміті НАТО.

"Щодо членства в Альянсі в Мадриді 2022 року (буде саміт НАТО — ред.), ми ставимо таке завдання, і ми обговорювали участь України з генеральним секретарем НАТО, а також за лаштунками, враховуючи окремі відносини з окремими лідерами. Для нас головне - щоб ми там були у тому чи іншому вигляді, а також, щоб у 2022 році ми мали конкретний проєкт, конкретну перспективу з датами чи термінами, коли нас бачитимуть повноправним членом Альянсу", — сказав він.