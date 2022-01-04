16:05, Сьогодні

Візит Борреля в Україну - це підготовка до діалогу з Америкою, вважає експерт У ЄС не хочуть, щоб США обговорювали Європу без Європи, повідомив експерт, коментуючи візит Борреля в Україну

США сьогодні виступають учасником переговорів з Росією з питання безпеки Європи. Про це йшлося в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

Економічний міжнародний експерт Руслан Осипенко прокоментував поїздку глави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля в Україну, https://mfa.gov.ua/events/vizit-visokogo-predstavnika-yes-zhozepa-borrelya-do-ukrayiniВідомо, що під час візиту Боррель планує відвідати лінію розмежування на Донбасі.

"Якщо говорити про інтереси Європи з точки зору питання безпеки, то Боррель просто набирається аргументів перед переговорами зі Сполученими Штатами Америки. Вони будуть спілкуватися кулуарно 100%. Вони (європейці - ред.) не хочуть бути статистами в процесі, коли Росія і Сполучені Штати Америки почали між собою прямий діалог про безпеку в Європі. Про Європу без Європи. Вони хочуть бути в грі. А щоб бути в грі, то треба побачити на власні очі та набратися аргументів, що робиться на Донбасі. Крім того, коли ви отримуєте щось на папері, ви повинні самі побачити, що робиться на фронті в Україні. І тоді ви зможете вибудовувати свою позицію на переговорах з США. Тому головна ідея - це, щоб без європейців не обговорювали безпеку на континенті взагалі", - сказав Осипенко.

Читайте також: Перспективи України вступити до НАТО реальні - Яценюк

Крім того, стало відомо, що 6 січня планується в Москві зустріч заступника голови Адміністрації президента РФ Дмитра Козака з політичними радниками по Нормандському формату – зовнішньополітичним радником канцлера ФРН Йенсом Плетнером і дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном.

Руслан Осипенко вважає, що така зустріч без української сторони є обговоренням України без України. За його словами, сьогодні важлива позиція США щодо України.

"Україна в трикутнику Росія-США-Україна – найслабша ланка. Це буде розглядатися як діалог, який обговорювався між Байденом і Путіним, а його продовження передбачалося на рівні експертів. Це начебто продовження, але основною темою цього діалогу буде Україна. Її вступ до НАТО, чи буде вона незалежною державою взагалі або вона залишиться у сфері впливу Росії. Тому для нас це небезпечно. Втішає лише те, що сказав Байден, що він не буде обговорювати ніякі питання безпеки без своїх союзників. А ми підписали стратегічну угоду між США та Україною. Підписали Міністерства оборони між собою, тобто ми більш активно почали співпрацювати з США. Я сподіваюся, що вони не чинять так, як це було з Афганістаном", — сказав експерт.

Руслан Осипенко також зазначив, що майбутня поїздка в США міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок підтверджують припущення того, що європейці не хочуть, щоб безпека Європи обмовлялася у них за спиною. Відомо, що у Вашингтоні Бербок планує обговорити з Ентоні Блінкеном та іншими політиками низку питань, серед яких і російсько-український конфлікт.

"Бербок поїде якраз говорити про те, щоб не було домовленостей між Байденом і Путіним без європейців. Тому що Німеччина - це ключова країна в Європі. Це локомотив всіх європейських процесів і головної економіки. Від позиції Німеччини залежатиме євроатлантична єдність між США, Британією та континентальною Європою. Тому ці переговори також надзвичайно важливі, — сказав експерт, також зазначивши, що ці переговори оптимістичні, тому, що Бербок займає проєвропейську позицію, яку займає більшість країн в Європі стосовно Росії", - сказав Осипенко.

Нагадаємо, 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ "Про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовляється про те, щоб взяти участь у саміті НАТО.

"Щодо членства в Альянсі в Мадриді 2022 року (буде саміт НАТО — ред.), ми ставимо таке завдання, і ми обговорювали участь України з генеральним секретарем НАТО, а також за лаштунками, враховуючи окремі відносини з окремими лідерами. Для нас головне, щоб ми там були у тому чи іншому вигляді, а також, щоб у 2022 році ми мали конкретний проєкт, конкретну перспективу з датами чи термінами, коли нас бачитимуть повноправним членом Альянсу", — сказав він.