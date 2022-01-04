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Найвірніші друзі: Піонтковський прокоментував переговори про Україну Андрій Піонтковський розповів, яка боротьба точиться навколо українського питання

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з главами МЗС "Бухарестської дев'ятки" та міністром закордонних справ Туреччини обговорив із ними питання України. Ці перемовини прокоментував в ефірі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Андрій Піонтковський.

"Зустріч Блінкена з "Бухарестською дев'яткою" — це дуже позитивна подія для України. Це зустріч найвірніших і найвідданіших друзів України. Відомо, що у Вашингтоні триває боротьба між двома лініями — лінією помічника з національної безпеки Саллівана, так званої "Путін ферштейн", і лінією Блінкена, який підписав з Дмитром Кулебою чудову хартію стратегічного співробітництва України та США. Боротьба полягає в тому, що Путін намагається нав'язати президенту США підтримку своєї інтерпретації Мінських угод, щоб він приєднався до тиску на Україну, і щоб Україна легалізувала військово-терористичний плацдарм ОРДЛО, нічого в ньому не міняючи. Україна розуміє, що це рівносильно знищенню державності та ніколи на це не піде. Але Путін робить відчайдушні спроби змусити США це зробити", — сказав він.

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Також Піонтковський прокоментував розмову президента США й президента України, яка відбулася 2 січня.

"Остання розмова Байдена з Зеленським на мене справила хороше враження, тому що в комюніке чітко підкреслювався захист України та мигцем наприкінці проходить посилання на Мінські угоди. Вирішальну роль відіграв твіт Кулеби 31 грудня, я його вважаю історичним, де він сказав: якщо Захід похитнеться, Україна все одно захищатиме свою незалежність і не відступить. На жаль, і в Україні є група в Офісі президента, яка працює на цю (російську — ред.) інтерпретацію Мінських угод. Це Єрмак, не приховуватимемо цього. Запропоновані ним "10 кроків до миру" прописують ті самі вимоги, які ставить Путін", — сказав він.

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Нагадаємо, 3 січня держсекретар США Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Вони обговорили важливість продовження координації щодо загрози російської ескалації в Україні та низку інших питань.

Цього ж дня Блінкен поговорив із "Бухарестською дев'яткою" – східною групою союзників по НАТО. До неї входять Польща, Болгарія, Чехія, Угорщина, Естонія, Латвія, Литва, Словаччина та Румунія.