12:38, Сьогодні

Росія готова завдати ядерного удару в будь-який момент — Жданов Меморандум про незастосування ядерного озброєння не вартий паперу, на якому він написаний, сказав експерт

Росія проводить військові навчання, які передбачають можливе використання ядерної зброї. Таким чином, країна-агресор готова до того, щоб використовувати таке озброєння в реальності. Про це повідомив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Жданов.

"З військової точки зору, вони (Росія – ред.) готуються до застосування ядерної зброї. "Хочеш миру — готуйся до війни". Ця політична заява, цей меморандум, який вони підписали, не вартий того паперу, на якому він написаний. Чому? Тому що там немає головних фігурантів сьогоднішнього "ядерного клубу". Там немає Північної Кореї, там немає Індії, там немає Пакистану, там немає Ізраїлю, там немає Ірану. Я вам скажу, що адекватність тих країн, які я перерахував щойно, значно нижча, ніж між тими країнами, які підписали меморандум, окрім Росії. Сама Росія так і поводиться — вона, з одного боку, ініціює меморандум про незастосування, і тут же демонструє, що вона готова застосувати (ядерну зброю - ред.) в будь-який момент", — сказав експерт.

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Жданов зазначив, що концепція того, що ядерна зброя є тільки фактором, що стримує зовнішню агресію, не працює.

"Вона (концепція — ред.) не працює. Лякають тільки наслідки. Хто розуміє ці наслідки, того вони лякають. Тому ядерна зброя може виступати як стримувальний фактор. Але країни, які я перерахував, готові застосувати (ядерну зброю – ред.) один проти одного або тих, з ким вони воюватимуть. ...Що Індія, що Пакистан. У них, до речі, йде війна, у них є спільна територія. Китай та Індія - йдуть майже військові дії, там дуже сильне протистояння, вони готові до застосування. Про Іран я взагалі не кажу, про Північну Корею теж", — сказав він.

Експерт звернув увагу, що готовність до застосування ядерної зброї вже говорить про те, що це озброєння за наказом можуть застосувати. За його словами, розробок і випробувань такої зброї не зупиняють. Крім того, Жданов вважає, що ініціатива Москви підписати такий меморандум з іншими країнами просто визначає коло спілкування, яке вигідне Кремлю і президенту РФ Володимиру Путіну.

"Готовність до застосування дає можливості в будь-який момент віддати наказ про застосування... Ніхто не зупинить ніяких розробок. Це ініціатива РФ, яка більше показує коло тих країн, з ким би хотіла розмовляти Росія. І для Росії це підстава - зібрати такий "клуб", з ким би Путін хотів розмовляти. Але вона не стосується ядерної зброї, її поширення, взагалі не стосується гонки озброєнь. Завтра ніхто не припинить жодної розробки", - сказав експерт.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомили, що у РФ на початку 2022 року стартують стратегічні командно-штабні навчання за участю всіх трьох компонентів стратегічних ядерних сил. Про це пише ТАСС.

"Зазвичай у рамках цих навчань підводний ракетоносець Північного флоту стріляє міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) по полігону Кура на Камчатці, атомна субмарина Тихоокеанського флоту запускає МБР по цілі на полігоні Чижа на півночі Росії. Також виконується навчально-бойовий пуск МБР зі складу Ракетних військ стратегічного призначення, крилаті ракети запускають літаки Дальньої авіації ВКС РФ", - зазначило видання.

Крім того, відомо, що сайт Кремля опублікував заяву, в якій повідомив, що Росія, КНР, США, Франція і Велика Британія "вважають своєю першочерговою відповідальністю недопущення війни між державами, що володіють ядерною зброєю, і зниження стратегічних ризиків".