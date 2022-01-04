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Експерт пояснив, навіщо Росія пішла на загострення відносин з НАТО Друга "Карибська криза" вигідна Росії, щоб задовольнити геоекономічні потреби, вважає експерт-міжнародник

Росія торгується із Заходом за певні преференції для себе. Як "діалог" вона влаштовує ескалації на кордонах з Україною і йде на загострення з НАТО. Такою точкою зору поділився в програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" експерт-міжнародник Євген Добряк.

Він відповів на запитання, навіщо Росія пішла на загострення відносин з НАТО.

"Є декілька інтересів РФ. Тому що ініціатор загострення всієї цієї ситуації, і спроба зробити так звану другу "Карибську кризу"... йде з боку Росії. Чому? Насамперед Росія має геоекономічний інтерес. Це сертифікація "Північного потоку -2". Також Росія хоче залишатися монополістом у постачанні вуглеводнів до ЄС та інших країн. І в цьому плані вони використовують військово-політичну риторику у своїх діях, демонстративно-показові виступи на кордонах з Україною, багато навчань, які проводять у бік західних кордонів НАТО, і тим самим виторговують собі певні преференції", - зазначив Добряк.

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Він підкреслив, що прямої військової загрози для РФ сьогодні немає.

"Що стосується, наприклад, цього протистояння, яке ми зараз бачимо, то тут же немає прямої військової загрози для РФ, і ми це прекрасно розуміємо. І вони прекрасно розуміють, що на сьогодні вони навіть у деяких питаннях перевершують Захід. Наприклад, вони отримали гіперзвукову зброю. І вони заявили, і це знає розвідка західних країн, що дійсно у них є гіперзвукова зброя. Зараз США розробляють (гіперзвукову зброю - ред.), і протягом року-двох зможуть її отримати на своє озброєння. Тому тут прямих загроз я не бачу для РФ. Тут є суто політичні та геоекономічні питання, які Росія ставить на "кін" своїх торгів (із Заходом – ред.)", — зазначив експерт.

Він повідомив, що Росії невигідно мати сусіда, який буде економічно сильним і мати сильну армію.

"Звичайно, для них (для РФ – ред.) Україну невигідно (бачити – ред.) економічно сильною, а також сильною у військовій сфері, і тим більше, що вона теоретично може вступити до НАТО", - сказав Добряк.

Також він зазначив, що страхи Росії щодо отримання Україною членства в НАТО сьогодні не можуть бути обґрунтовані, що добре розуміють у Москві.

"Росіяни прекрасно розуміють, що на сьогодні загрози вступу України до НАТО немає. Принаймні дві країни - Франція і Німеччина - виступають категорично проти. Все. А там консенсусне рішення щодо прийняття", - повідомив експерт.

Нагадаємо, 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ "Про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовляється про те, щоб взяти участь у саміті НАТО.

"Щодо членства в Альянсі в Мадриді 2022 року (буде саміт НАТО — ред.), ми ставимо таке завдання, і ми обговорювали участь України з генеральним секретарем НАТО, а також за лаштунками, враховуючи окремі відносини з окремими лідерами. Для нас головне - щоб ми там були у тому чи іншому вигляді, а також, щоб у 2022 році ми мали конкретний проєкт, конкретну перспективу з датами чи термінами, коли нас бачитимуть повноправним членом Альянсу", — сказав він.