19:08, Сьогодні

У США є "зброя" проти Путіна – російський політик Леонід Гозман розповів, у чому полягає проблема міжнародної політики РФ

Чого російська влада хоче досягти від Заходу, розповів в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" російський політик Леонід Гозман.

"Проблема російської зовнішньої політики полягає, на мою думку, крім агресивності, у рівні адекватності. Боюся, що наші керівники не дуже реально представляють реальний світ — і всередині країни, і міжнародний. Їм чомусь здається, що вони можуть бути з Китаєм на рівних. А яке "на рівних"? Це союз вовка та зайчика. Тому коефіцієнт неадекватності потрібно вводити, коли ми намагаємося зрозуміти, чого вони хочуть. Завдання мінімум для Путіна, як мені здається, щоб Захід сказав: ну гаразд, дідько з тобою, роби в Україні що хочеш. Чи м'якший варіант: що взяв - те взяв, то твоє, далі не лізь, а допомагати Україні звільнятися ми вже не будемо. Ось те, що треба йому отримати. Але він цього не отримає, тому що війна в Україні завдає шкоди безпеці США та Європи", — сказав він.

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Гозман відповів на запитання, що може вгамувати Володимира Путіна.

"Якщо хтось і може - то Байден. Навіть не особисто Байден, а президент США. Звичайно, ми можемо пишатися скільки завгодно, але навіть якщо сам Володимир Володимирович не розуміє реальності, її розуміють його міністри, найближчі співробітники. І вони розуміють, що зовсім розплюватися з Америкою можна, але тоді доведеться входити до складу Китаю як одна з його провінцій і далі жити спокійно. Але якщо ми хочемо якось жити більш-менш незалежно, відносини зі США нам потрібні. Причому вони потрібні нам як державі, так і ще в одному важливому сенсі. Чим Путін відрізняється від Сталіна? Не лише тим, що Сталін проливав більше крові, а й тим, що сталінська еліта та сам Сталін були зав'язані виключно на СРСР – вони жили тут, тут були дачі, жили діти тощо. Путінська еліта — і, можливо, це наш порятунок,— вся зав'язана на Захід, і це вони не хочуть втрачати. Тому президент США - це саме та людина, яка може сказати президенту Росії: сюди лізти не можна, і якщо ти так зробиш, ми вдаримо ось тут", — сказав він.

Нагадаємо, американський дипломат Джон Гербст зазначив, що Путін хоче, щоб Мінські переговори йшли за його сценарієм. Ескалація російського військового потенціалу біля кордонів з Україною означає, що Москва використовує цю ситуацію для тиску на Захід.

"Путін хоче зараз отримати поступки від Зеленського з приводу Мінських переговорів. Він намагається отримати це через залякування. Те, що зараз приблизно 100 тисяч російських військ (знаходиться - ред.) на кордоні або біля кордону з Україною - це його інструмент, щоб "натискати" і на захід, і на Україну", — сказав дипломат.