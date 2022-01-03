09:30, Сьогодні

Перемовини США чи Заходу з Путіним – не зрада: думка дипломата "Російська сторона принципово намагається уникати перемовин з Україною"

Характер перемовин Росії з США та Заходом і буде визначати, наскільки Путін дійсно є сильним лідером. Таку думку висловила в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" дипломат Юлія Осмоловська.

"Саме характер цих очікуваних перемовин - фактично тріада перемовин (двосторонні з США, в межах НАТО, ОБСЄ) - і буде визначати, наскільки Путін дійсно є сильним лідером, наскільки він зміг вибороти свої інтереси, про які заявляв. Поки що можу сказати, що це радше готовність Заходу йти на діалог із Путіним, це не визнання його як сильного лідера, а швидше розуміння безвиході тієї ситуації, яку він створив, фактично шантажуючи безпеку в Європі. І це чудово розуміють західні співрозмовники. Але все визначатиме перебіг цих перемовин", - сказала вона.

Читайте також: Чому ЄС не зупинить Путіна - дипломат пояснила позицію Заходу щодо України

"Сама готовність американської сторони чи Заходу йти на перемовини не може трактуватися як зрада. Це готовність принаймні послухати, що говоритиме Росія на захист своєї позиції, і намагатися її переконати. А от якраз характер домовленостей, які будуть за результатами перемовин, - це вже визначатиме, наскільки Путін - сильний лідер. Сподіваюся, цього не станеться", - розповіла дипломат.

На її думку, російська сторона принципово намагається уникати перемовин з Україною:

"Треті перемовини, які заплановані в межах ОБСЄ у Відні, здається, 13 січня, якраз анонсувалися американською стороною - принаймні їхні медіа так коментують - як такі, що там будуть і представники України брати участь, тобто ті країни ОБСЄ, які можуть обговорювати ці питання. Подивимося, наскільки це буде дійсно виконано. Ми бачимо, що російська сторона принципово намагається уникати перемовин з Україною. Але водночас у діалозі з американською стороною росіяни із задоволенням констатують, що американська сторона з готовністю вислухала позицію Росії, її занепокоєння, аргументи, що її бентежить. Відповідно відбуваються подвійні стандарти, тобто в діалозі з американською стороною Росія готова відверто говорити про інтереси, позиції, свої аргументи - навіть якщо немає збігу позицій, - а в діалозі з Україною вона просто цим нехтує й ігнорує Україну".

Також дипломат зазначила, що російська сторона переводить зараз всі перемовини на рівень двосторонніх контактів з американською стороною:

"Вона навіть не бажає проводити багатоформатні переговори в межах НАТО, ОБСЄ і говорить, що для неї ключовим є саме двосторонній діалог з американською стороною".

Читайте також: "Путін знищить свою країну": нардеп сказав, що робити Україні

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю виданню "Фокус" заявив, що президенти України та Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін можуть провести розмову, якщо буде предмет для переговорів.

"Наш президент ніколи не телефонує туди, де він не впевнений, що його дзвінка чекають і йому готові відповісти. Була лише одна спроба цього року встановити контакт. Вже не пам'ятаю, чому розмова не відбулася. Тому як тільки буде впевненість, що президент РФ готовий розмовляти й буде предмет для розмови - вона відбудеться", - заявив він.

Єрмак зазначив, що Зеленський готовий до зустрічі з Путіним, проте коли та де вона відбудеться, наразі невідомо.

Раніше екссекретар РНБО Олександр Данилюк розповів, чому Росія не погодиться на будь-які переговори з українською стороною.

Те, що Зеленський хоче напряму говорити з Путіним... Раніше ми всі цього боялися, бо він не був готовий. В принципі він і зараз не є готовим, але зараз чому він так на цьому наполягає? Тому що він розуміє, що Путін на це не піде. Він зрозумів, що Зеленський "вже все"... І він про це сам сказав у своїй статті. Й потім, мені здається, Медведєв там підтвердив, що насправді з Зеленським немає про що говорити, "Будемо чекати на нового президента". Росії нікуди поспішати. Там особливих результатів не потрібно, крім капітуляції. Чи зможе Зеленський піти на капітуляцію? Я думаю, що ні. Йому це ніхто не пробачить...", - зазначив Данилюк.