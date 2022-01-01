17:56, Сьогодні

У розмові Байдена та Путіна є центральний момент: політолог сказав який "В якому контексті це було зроблено?"

У розмові президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна є центральний момент. Про це повідомив в ефірі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Андрій Піонтковський.

"Путін пригрозив Байдену розірвати дипломатичні відносини зі США. Страшна, звичайно, загроза, але в якому контексті це було зроблено? Вперше відкрито на такому найвищому дипломатичному рівні Путін визнав, що планує масштабну агресію проти України. Я думаю, що це найголовніший підсумок цієї розмови", - сказав він.

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За словами Піонтковського, зображуючи загрозу, Путін вибиває собі якісь преференції:

"Неформально вимальовується неприємна угода. Байден для себе говоритиме: "Я - ось такий герой, я запобіг великомасштабному вторгненню в Україну, я погрожував Путіну", але водночас він погодився на путінську тезу про те, що потрібна така інтерпретація Мінських угод, особливий статус Донбасу; вибори під контролем окупантів. Саме про це він завтра говоритиме із Зеленським. Він завтра вмовлятиме Зеленського ось на цю формулу Мінських угод. І це дуже небезпечний шлях, адже Україна є суб'єктом світової політики"

Нагадаємо, американський дипломат Джон Гербст вважає, що Путін хоче, щоб Мінські переговори йшли за його сценарієм. Ескалація російського військового потенціалу біля кордонів з Україною означає, що Москва використовує цю ситуацію для тиску на Захід.

"Путін хоче зараз отримати поступки від Зеленського з приводу Мінських переговорів. Він намагається отримати це через залякування. Те, що зараз приблизно 100 тисяч російських військ (знаходиться - ред.) на кордоні або біля кордону з Україною - це його інструмент, щоб "натискати" і на захід, і на Україну", — сказав дипломат.