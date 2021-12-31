15:42, Сьогодні

Все залежить від однієї країни: чим завершаться переговори Байдена та Путіна Російський журналіст розповів, чи є ймовірність капітуляції Росії чи США

За підсумками переговорів Джо Байдена та Володимира Путіна ні Росія, ні США не підуть повністю на поступки — про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів російський журналіст Ігор Яковенко.

"Я думаю, опції повністю прогнутися немає ні у Путіна, ні у Байдена. Якщо мається на увазі з боку Путіна сказати: ні, вибачте, я був неправий, Україна нехай вступає до НАТО, і бажаю їй великого щастя разом із Заходом. Це суцільна фантастика, цього не буде. Так само опція, що Байден скаже: ну гаразд, якщо Путін не хоче, то ми зараз підпишемо всі договори, і НАТО, і США покінчать самогубством — такої можливості немає. Результати залежатимуть не від Путіна, Байдена та Заходу, а лише від однієї країни – від України. Якщо Україна буде готова жорстко чинити опір будь-яким спробам Путіна розв'язати агресію або навіть у разі агресії дасть жорстку відсіч, то допомога їй наростатиме відповідно до рівня опору. Очевидно, що Захід не збирається воювати за Україну, але у разі рішучих дій самої України, її незламності Захід допомагатиме. При цьому однією рукою він допомагатиме Україні, а іншою рукою завдаватиме ударів по Путіну. І я думаю, ось це головне", — сказав він.

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За його словами, Путін продовжуватиме свої спроби повернути Україну під вплив Росії.

"Зараз у російському телевізорі та в офіційних "балакаючих голів" є така точка зору, що Україна не є суб'єктом, що все залежить від Заходу. Нічого подібного, все навпаки. Єдиним головним суб'єктом є саме Україна. Головним суб'єктом. Путін до певної міри. тут статичний, він не залишить своїх спроб створити напругу, намагатися проковтнути Україну, проковтнути Білорусь, створити подобу СРСР-2. З боку Заходу теж очевидно, що воювати за Україну ніхто не буде, але якщо Україна чинитиме опір, то Захід їй допомагатиме. Головне питання тут — позиція України", — сказав він.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним 30 грудня. Президенти обговорили низку тем, включаючи майбутні дипломатичні переговори з Росією.

Переговори між США та Росією, яка поставила вимогу не приймати Україну до НАТО, заплановані на 10 січня.

Очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.