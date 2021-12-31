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США підуть на деякі поступки Кремлю: подробиці від російського політика Владислав Іноземцев розповів, чи є можливість вторгнення Росії в Україну

Телефонну розмову президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна, що відбулася 30 грудня, прокоментував у програмі "Червоні лінії Вашингтон//Москва" на телеканалі "Україна 24" російський політичний діяч Владислав Іноземцев.

"Розмова пройшла швидко, я думаю, вона була цілком конкретна і предметна. Результати ми, звичайно, побачимо вже в ході переговорів делегацій, які відбудуться менш ніж за два тижні. Але я думаю, що США, безумовно, не можуть погодитися на більшість вимог, висунутих Росією. Я згоден з думкою, що Путін зробив низку тактичних помилок, пов'язаних з тим, що всі його побажання були заздалегідь розкриті. І зараз американці й в цілому Захід розуміють, з чим зіткнулися - і з чим можна погоджуватися, а з чим ні. Це буде довгостроковий багатосторонній сеанс психотерапії, в ході якого Москву переконуватимуть, що потрібно поводитися добре", — сказав він.

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Експерт припустив, у яких питаннях буде досягнуто згоди, а в яких ні.

"Якісь поступки будуть забезпечені, я думаю, це стосуватиметься розміщення озброєнь. Було дуже багато тез щодо того, які види озброєнь не повинні перебувати в яких частинах світу. Я думаю, ці речі цілком слушні й щодо них можуть бути домовленості. Що стосується головної вимоги — Мінських угод, — звичайно, в такій ситуації ніхто не може змусити Україну їх виконати та реалізувати. І, безумовно, Вашингтон і Брюссель не тиснутимуть на Україну, щоб Мінські домовленості були виконані. Буде, звичайно, дуже багато розмов на цю тему, але таким чином обнулити українську державність Захід не зацікавлений", — сказав він.

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Іноземцев пояснив, які санкції можуть вплинути на Москву і чи варто Україні побоюватися вторгнення.

"Санкції були озвучені. І американці, і європейці пообіцяли масштабні кроки у відповідь у разі вторгнення (в Україну — ред.). Але в цьому випадку, я думаю, що єдиним серйозним ударом для Кремля буде нафтогазове ембарго. Чи буде його введено — я думаю, що це дуже складне питання. Проблема в іншому — вторгнення Росії в Україну малоймовірне, тому що Путін ніколи не діє у відкритій манері. Щоб трапилося таке вторгнення, потрібен конкретний наказ головнокомандувача. Цього ніколи не відбувалося з боку Путіна. Він завжди хоче мати можливість дати задню. Просто кинути армію в Україну, розпочати штурми міст із мирним населенням танками та літаками — це матиме катастрофічні наслідки для Путіна навіть у внутрішній політиці. Крім того, українська армія серйозно змінилася, і Росія може зазнати військової поразки", — сказав він.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним вчора, 30 грудня. Президенти обговорили низку тем, включаючи майбутні дипломатичні переговори з Росією.

Переговори між США та Росією, яка поставила вимогу не приймати Україну до НАТО, заплановані на 10 січня.

Очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.