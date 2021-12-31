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У світі все менше згадують про війну в Україні — дипломат про "успіх" путінської стратегії Путін зміг змінити світовий порядок денний, вважає дипломат Валерій Чалий

Кремль зміг змінити світовий порядок денний стосовно російської агресії в Україні. Сьогодні обговорюють ядерний шантаж і нерозширення інфраструктури НАТО, відсунувши на другий план війну на Донбасі, де гинуть українці.

На це звернув увагу в програмі "червоні лінії Вашингтон//Москва" на телеканалі "Україна 24" дипломат Валерій Чалий.

"Путін не відмовиться від свого бажання відновити Радянський Союз або імперію, (від бажання — ред.) встановити вплив на республіки, які за 30 років стали незалежними країнами. Він це бачить своїм ключовим завданням, яке його поведе на вибори 2024 року, яке дає йому легітимність в очах російського виборця. Він не піде на ці поступки. Тут виникає велике питання - а про що ми зараз говоримо?",— сказав дипломат.

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Чалий зазначив, що сьогодні міжнародне співтовариство обговорює ситуацію з НАТО, але відсуває на другий план війну, яка йде в Україні.

"Подивіться, що вони зробили всі разом з подачі Путіна. Вони порядок денний замінили. Що зараз ми обговорюємо? Ми обговорюємо розширення НАТО і шантаж ядерною зброєю. Ми вже не обговорюємо країну, ми не обговорюємо кожен день наших поранених і загиблих, у нас ситуація не вирішується там (на Донбасі — ред.), у нас величезні гуманітарні проблеми. Де ця допомога, яка повинна йти на ці питання? Все це йде на другий план", — зазначив дипломат.

Чалий вважає, що пора визнати той факт, що стратегія Кремля домоглася, щоб Захід у питаннях геополітики залишився позаду.

"Путін це зробив, він поміняв обговорення. Це величезна (проблема — ред.). Як він це зробив? Він застосував їх останній аргумент-зброю. Він пересуває до 100 тис. (військових — ред.) уздовж кордонів (України — ред.), він зайшов до Білорусі військовими базами фактично, а не тренувальними пунктами, як вони їх дуже сором'язливо називають. Він вже підняв ставки й це спрацювало. Давайте визнаємо, що це спрацювало. США розуміють, що вони на крок позаду, європейці розуміють, що вони на два кроки позаду. Вони хочуть щось зробити, хочуть виграти час, а Путіну треба вирішити зараз... Йому потрібно зараз прискорити цей процес", — підкреслив дипломат.

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Раніше Валерій Чалий повідомив, що він нічого нового від переговорів президента США Джозефа Байдена і Володимира Путіна не чекає. На його думку, лідери двох супердержав про все домовилися ще в Женеві.

"Все, що відбувається в цих розмовах, ми будемо знати десь 10%. І саме такий процес, якою зараз пішов, свідчить про те, що якісь домовленості вже є. Я вважаю, що ці домовленості були вже досягнуті в Женеві, на двох попередніх розмовах", - сказав він.

Своєю чергою, американський дипломат Джон Гербст вважає, що Путін хоче, щоб Мінські переговори йшли за його сценарієм. Ескалація російського військового потенціалу біля кордонів з Україною означає, що Москва використовує цю ситуацію для тиску на захід.

"Путін хоче зараз отримати поступки від Зеленського з приводу Мінських переговорів. Він намагається отримати це через залякування. Те, що зараз приблизно 100 тисяч російських військ (знаходиться - ред.) на кордоні або біля кордону з Україною - це його інструмент, щоб "натискати" і на захід, і на Україну", — сказав дипломат.