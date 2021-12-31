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Розмова Байдена з Путіним: дипломат про те, що очікувати від переговорів Чалий повідомив, чому не чекає нічого цікавого від переговорів Байдена з Путіним

Що можна очікувати від переговорів президента США Джозефа Байдена і президента Росії Володимира Путіна повідомив у програмі "Червоні лінії. Вашингтон / / Москва" на телеканалі "Україна 24" дипломат Валерій Чалий.

"Чому ми так приділяємо увагу цій розмові? Адже 7 грудня відбулася ще одна конференція (між Путіним і Байденом – ред.), але чомусь на неї не звертають такої уваги. Причина - ця розмова відбувається після ультиматуму Росії шляхом подачі двох проєктів договорів (угода і договір з США і НАТО про нерозширення військової інфраструктури в Східну Європу – ред.). Хоча вони зробили це способом, який не передбачає нормальних переговорів. Просто опублікували з ультимативною вимогою - НАТО нікуди не розширюється, США не підтримує фактично своїх партнерів, хочуть визначити зони впливу. Там багато бажань ... Вони хочуть цим ультиматумом поділити Європу після холодної війни, де вони не були переможцями", - сказав дипломат.

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Він також зазначив, чому Москва зважилася на ультимативні вимоги до США і НАТО.

"Є дві причини - це мілітаристське, військове посилення Росії, і те, що зараз нафтові ціни на високому рівні. Зима. Енергетично можна використовувати цей фактор. У Путіна тікає годинник. Він розуміє, що зараз він у найкращій ситуації, тому хоче нав'язати свою позицію. Тому всі чекають, що відповість США, що відповів Джозеф Байден. В Європі чекають того ж самого, але я нічого не чекаю від цієї розмови", — сказав Чалий.

За його словами, домовленості між президентами США і РФ були досягнуті раніше.

"Все, що відбувається в цих розмовах, ми будемо знати десь 10%. І саме такий процес, якою зараз пішов, свідчить про те, що якісь домовленості вже є. Я вважаю, що ці домовленості були вже досягнуті в Женеві, на двох попередніх розмовах", - сказав він.

Своєю чергою, американський дипломат Джон Гербст вважає, що Путін хоче, щоб Мінські переговори йшли за його сценарієм. Ескалація російського військового потенціалу біля кордонів з Україною означає, що Москва використовує цю ситуацію для тиску на захід.

"Путін хоче зараз отримати поступки від Зеленського з приводу Мінських переговорів. Він намагається отримати це через залякування. Те, що зараз приблизно 100 тисяч російських військ (знаходиться - ред.) на кордоні або біля кордону з Україною - це його інструмент, щоб "натискати" і на захід, і на Україну", — сказав дипломат.

Варто нагадати, що російський політолог Андрій Піонтковський зазначив, що майбутня розмова Джозефа Байдена і Володимира Путіна має найважливіше значення не тільки для України, але і для всієї Східної Європи. За його словами, майбутня історія залежить від того - капітулює Байден перед Путіним, або дасть відсіч.