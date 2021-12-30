У бесіді Путіна з Байденом є дві теми: на що чекати Україні

Чого чекати Україні від переговорів президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, розповів у програмі "Україна з Тиграном Мартіросяном" на телеканалі "Україна 24" міжнародний оглядач Іван Яковина.

"Я думаю, що згущують фарби, говорячи, що Байден продав усе на світі Путіну і що все пропало і все закінчено. Я думаю, що не все пропало, навіть в адміністрації Байдена немає спільної думки про те, як вести справи з Росією. Наприклад, держсекретар США Ентоні Блінкен дотримується сильно іншої позиції, ніж Джейк Салліван. Блінкен набагато жорсткіше налаштований щодо Путіна, ніж Салліван, це треба розуміти. Зараз я припускаю, що ця розмова вестиметься з двох головних тем. Тема номер один — гадаю, Путін спробує виставити якісь дедлайни. Він виступив з ультиматумом, але дедлайн не позначив, відповідно, ультиматум вийшов якимось недоробленим. Я думаю, Путін зараз вирішив перед переговорами 10-12 числа поставити якісь дедлайни.

Друге — з боку американців буде зустрічна умова перед початком переговорів, це відведення військ від кордону з Україною. І мені здається, багато чого стане зрозумілим про те, хто виграє у цій сутичці, коли або будуть, або не будуть відведені російські війська від кордону з Україною. Тому що якщо Путін зуміє наполягти, що ні, війська залишаться і переговори підуть в умовах присутності цих військ на українському кордоні, тоді можна буде сказати, що Путін притиснув (США — ред.)", — сказав він.