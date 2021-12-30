У бесіді Путіна з Байденом є дві теми: на що чекати Україні
Іван Яковіна розповів, як визначити переможця у переговорах Байдена та Путіна
Чого чекати Україні від переговорів президента США Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним, розповів у програмі "Україна з Тиграном Мартіросяном" на телеканалі "Україна 24" міжнародний оглядач Іван Яковина.
"Я думаю, що згущують фарби, говорячи, що Байден продав усе на світі Путіну і що все пропало і все закінчено. Я думаю, що не все пропало, навіть в адміністрації Байдена немає спільної думки про те, як вести справи з Росією. Наприклад, держсекретар США Ентоні Блінкен дотримується сильно іншої позиції, ніж Джейк Салліван. Блінкен набагато жорсткіше налаштований щодо Путіна, ніж Салліван, це треба розуміти. Зараз я припускаю, що ця розмова вестиметься з двох головних тем. Тема номер один — гадаю, Путін спробує виставити якісь дедлайни. Він виступив з ультиматумом, але дедлайн не позначив, відповідно, ультиматум вийшов якимось недоробленим. Я думаю, Путін зараз вирішив перед переговорами 10-12 числа поставити якісь дедлайни.
Друге — з боку американців буде зустрічна умова перед початком переговорів, це відведення військ від кордону з Україною. І мені здається, багато чого стане зрозумілим про те, хто виграє у цій сутичці, коли або будуть, або не будуть відведені російські війська від кордону з Україною. Тому що якщо Путін зуміє наполягти, що ні, війська залишаться і переговори підуть в умовах присутності цих військ на українському кордоні, тоді можна буде сказати, що Путін притиснув (США — ред.)", — сказав він.
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Яковина наголосив, що масштабного вторгнення Росії є шанс уникнути.
"Я думаю, загроза є, вона не 100%, не "все пропало". Я схильний довіритися здоровому глузду, який підказує, що небезпека існує, але вона ще не досягла катастрофічних розмірів. В принципі можна уникнути широкомасштабного військового зіткнення, і я думаю, сьогодні Байден намагатиметься це зробити", — сказав він.
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Нагадаємо, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним сьогодні, щоб обговорити низку тем, включаючи майбутні дипломатичні переговори з Росією.
Переговори між США та Росією, яка поставила вимогу не приймати Україну до НАТО, заплановані 10 січня.
Очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.