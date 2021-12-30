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Для України це добре: думка дипломата щодо переговорів Байдена та Путіна Олександр Чалий розповів, чого чекає від переговорів президентів США та Росії

Переговори президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна вигідні для України, розповів у програмі "Україна з Тиграном Мартіросяном" на телеканалі "Україна 24" дипломат Олександр Чалий.

"Я думаю, для України це добре, оскільки якщо вони говорять, це означає, що поки вони говорять, жодних силових дій не буде. Тому я хочу добру новину сказати для нас усіх, що принаймні до 15 січня все буде спокійно. Тому що останнє засідання ОБСЄ, яке вже заплановано на 13 січня, де розглядатимуть питання російських ініціатив. Мені здається, Путін ініціював цю розмову, виходячи з того, що невдовзі Новий рік. Я не думаю, що за 24 години до Нового року Путін поставить дуже багато запитань перед Байденом. По-перше, він його привітає, він та Байден продемонструють, що у них йде стратегічний діалог. Мені здається, єдиний сигнал, який Путін намагатиметься передати Байдену, що він дуже хотів би, щоб на 10, 12 та 13 січня американська сторона була готова дуже конкретно сформулювати свою відповідь на російські пропозиції. Путін неодноразово наголошував, що вони не хочуть заговорити цей процес і що у них нема багато часу чекати на конкретику з боку колективного Заходу та України", — сказав він.

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Дипломат заявив, що президент США опинився у непростій ситуації через Росію.

"Приблизно 2 тижні тому з Москви йшла інформація, що до Нового року вони ще поспілкуються. Білий дім дуже обережно казав, що нічого в планах немає, і якщо це буде, то після Нового року. Путін хоче "кувати залізо, поки гаряче". У нього були досить форматні останні переговори з Байденом, були певні домовленості, і Путін хоче їх імплементувати. Він передав ці пропозиції, і я думаю, найцікавіше не те, що він ініціював, найцікавіше, що Байден на це погодився. Це означає, що Байден перебуває в дуже делікатній ситуації — він не може сказати "ні", тому публічно заявив про готовність вислухати Росію. Росія поставила питання так, що вона отримає відповідь, або діятиме. Причому вона дала формат відповіді — військовий чи військово-технологічний, якщо не буде ухвалено рішення на дипломатичному рівні. Байден зараз з огляду на вибори до Конгресу наступного року в такій ситуації, що ситуація з Росією вийшла з-під контролю. Вони хочуть від Росії прогнозованих спокійних стосунків. США зараз немає багато інструментів стримати російську експансію. Для Байдена важливо перевести це в дипломатичний процес. А Росія хоче публічності", — сказав він.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним сьогодні, щоб обговорити низку тем, включаючи майбутні дипломатичні переговори з Росією.

Переговори між США та Росією, яка поставила вимогу не приймати Україну до НАТО, заплановані на 10 січня.

Очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.