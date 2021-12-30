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"Світ рухається до Третьої світової війни": Журавський вважає, що Путін не блефує Україна сьогодні не суб'єкт переговорів, але влада на це не реагує, вважає Віталій Журавський

Відносини Росії та США мають складнощі не тільки в політиці. Гіперзвукова зброя, яку розробили у РФ, випередила США в питанні мілітаризації мінімум на 10 років. Про це повідомив у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" доктор юридичних наук, академік, колишній нардеп Віталій Журавський.

Він прокоментував, чого очікувати від переговорів президента США Джозефа Байдена з лідером Росії Володимиром Путіним.

"Є два варіанти. Перший варіант це нейтральний статус України, і залишити Україну в межах 1991 року без Криму. Другий варіант - це, коли домовляться...Ще варіант - це, коли не домовляться. Гіперзвукова зброя, відомі ракети російського походження, і ППО будуть розміщені у Венесуелі, на Кубі, в Нікарагуа і Калінінграді. Якщо це станеться, то це для США буде днем національної ганьби", — сказав екс-нардеп.

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Він вважає, що Путін не блефує. За його словами, главу Кремля сьогодні підтримує російська еліта.

"Те, що говорить Путін, я хотів би зауважити, це не блеф. Там є єдність російської еліти в цьому напрямку. Україна сьогодні не суб'єкт переговорів, у нас надзвичайно складна ситуація. І влада в цьому плані нічого не робить. Абсолютно. Розмови між Путіним і Байденом - це фактично підготовка до Ялти-2, нового переділу світу. Сполучені Штати Америки дуже б не хотіли, щоб Російська Федерація об'єдналася з Китаєм. Для них би найкраще був один з варіантів, щоб були посередниками. Тому що воювати проти двох країн для США дуже затратно", - сказав Журавський.

Експерт зазначив, що Росія і Китай позиціонують себе дружніми один до одного державами. Також він вважає, що ситуація у світі може призвести до Третьої світової війни.

"Більше ніж партнери, так вони (РФ і КНР - ред.) заявляли. Сьогодні президент Путін скористався моментом, коли військово-технологічні розробки Росії випереджають США мінімум на 10 років. Я не виключаю, що світ йде до Третьої світової війни", - сказав він.

Варто нагадати, що російський політолог Андрій Піонтковський, своєю чергою, зазначив, що майбутня розмова Джозефа Байдена і Володимира Путіна має найважливіше значення не тільки для України, але і для всієї Східної Європи. За його словами, майбутня історія залежить від того - капітулює Байден перед Путіним, або дасть відсіч.

Крім того, американський дипломат Джон Гербст зазначив, що Путін хоче, щоб Мінські переговори йшли за його сценарієм. Ескалація російського військового потенціалу біля кордонів з Україною означає, що Москва використовує цю ситуацію для тиску на захід.

Як повідомлялось, 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ "Про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"У ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", — йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.