18:44, Сьогодні

Гербст розповів, навіщо Путіну знадобилася розмова з Байденом Путін хоче нових поступок від Вашингтона, повідомив американський дипломат

Президент РФ Володимир Путін хоче, щоб Мінські переговори йшли за його сценарієм. Ескалація російського військового потенціалу біля кордонів з Україною означає, що Москва використовує цю ситуацію для тиску на Захід.

Про це повідомив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" американський дипломат Джон Гербст.

"Путін хоче зараз отримати поступки від Зеленського з приводу Мінських переговорів. Він намагається отримати це через залякування. Те, що зараз приблизно 100 тисяч російських військ (знаходиться - ред.) на кордоні або біля кордону з Україною - це його інструмент, щоб "натискати" і на захід, і на Україну", — сказав дипломат.

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Гербст також зазначив, що позиція Байдена в цьому питанні не дуже міцна.

"Поки він не домігся успіхів з цим інструментом. Хоча Байден не зовсім міцно стоїть. Все-таки Байден говорив Путіну, що якщо він посилає ці війська в Україну, то потрібно очікувати сильних санкцій, зброї з Америки для України й теж посилати військову техніку, війська в Прибалтику, Польщу, щоб протистояти можливій російській агресії проти НАТО. І для Путіна це справжній ризик. Він хоче якихось нових поступок від Вашингтона - ось чому попросив про цей дзвінок. Байден, на мій погляд, не готовий дати такі поступки... Ми не бачимо жодного значного результату від цього дзвінка", - сказав Гербст.

Дипломат зазначив, що Вашингтон розглядає відносини з Москвою, виходячи з двох політичних складових.

"Я бачу 2 елементи в політиці Байдена щодо Росії. З одного боку вони розуміють, що якщо Москва розширює свою війну проти України, вони повинні відповідати досить сильно. Але все-таки вони не хочуть більше зіткнення з Москвою. Після того як вони говорили про свою відповідь на розширення російської агресії... відразу були контакти... і говорили про якусь зустріч між Путіним і Байденом. Тому 2-й елемент - вони хочуть кращого ставлення, але вони розуміють, що якщо Росія робить велику провокацію, то вони повинні суворо відповідати. Вони двозначно ставляться до Росії. І можна сказати, що найбільше у відносинах між Вашингтоном і Москвою... це залежить від рішення самого Путіна. Якщо він вирішить вчинити агресію, то наші відносини йдуть в нехороший бік", - сказав Гербст

Варто нагадати, що російський політолог Андрій Піонтковський, своєю чергою, зазначив, що майбутня розмова Джозефа Байдена і Володимира Путіна має найважливіше значення не тільки для України, але і для всієї Східної Європи. За його словами, майбутня історія залежить від того - капітулює Байден перед Путіним, або дасть відсіч.

Нагадаємо, 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ "Про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"У ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", — йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.