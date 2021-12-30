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Путін має козир — політолог про переговори з Байденом Максим Ялі розповів, у якій обстановці відбуваються переговори Путіна та Байдена

Переговори президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна, які мають відбутися увечері 30 грудня, прокоментував в ефірі токшоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Максим Ялі.

"Я спеціально переглянув нарізку пресконференції Путіна з одного федерального каналу, вона дає багато матеріалу для розуміння. Він задоволений і результатом зустрічі в Женеві, де президенти мало говорили про домовленості щодо України. Він окреслив повістку, має ініціативу в переговорах, він дочекався. Ми повинні розуміти, що геополітичні обставини змінилися за ці 8 років. Коли, наприклад, у 2014 році в Канберрі G20 зустрічалася, ніхто не хотів сідати з Путіним за обідній стіл. Зараз, на жаль, інша ситуація", — сказав він.

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Політолог пояснив, яку позицію щодо Росії посідають США.

"Тут треба враховувати позицію демократів. Рейтинги Байдена останнім часом знижуються, за пів року падіння майже на 20%. Путін розуміє, у чому його головний козир. У нього є час, він перечекав. А Байден цього часу не має: негативні тренди, інфляція, економіка... Але головний дедлайн у нього – листопад наступного року, коли будуть проміжні вибори Конгресу. Демократам буде дуже складно утримати контроль за верхньою палатою, Сенатом, який ухвалює всі рішення. Інформаційна істерія в американських ЗМІ, що ось-ось Путін нападе, вказує на те, що "Ялту-2" (аналогія з Ялтинською конференцією 1945 року за участю СРСР, США та Великої Британії, де було встановлено новий світовий порядок після Другої світової війни – ред.), про яку мріє Путін, починаючи з 2014 року, він хоче закріпити документально, розуміючи, що фактори на його боці. А головна мета Байдена – зробити з Росії відкритого супротивника, перемістити якщо не до партнерів, то до нейтральних країн, які не надаватимуть військову, ресурсну допомогу Китаю у майбутньому протистоянні", — сказав він.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним сьогодні, щоб обговорити низку тем, включаючи майбутні дипломатичні переговори з Росією.

Переговори між США та Росією, яка поставила вимогу не приймати Україну до НАТО, заплановані на 10 січня.

Очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.