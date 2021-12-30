"Путін вирішив зробити хід конем": чому США та Росія поспішають провести переговори

Чим можуть увінчатися переговори президента США Джо Байдена та президента РФ Володимира Путіна, розповів у програмі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексглава Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Ми бачимо, що Путін ефективно використовує військову силу, щоб примусити Захід до переговорного процесу. І він вважає, що це буде за його умовами. Недарма він провів переговори з Байденом у Женеві, після цього була серія переговорів неофіційно, включаючи керівництво ЦРУ, Держдепу тощо. Він вважає, що він диктує модель, і сьогодні вона має бути прийнята Заходом. У нього установка така, що США керують світом, Європою, НАТО, Україною, як він сказав, "сателітами". Ось це позиція Путіна", — сказав він.

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Маломуж пояснив, чому стався такий поспіх із переговорами.

"Чому виникла ідея терміново провести переговори перед Новим роком? Можна було 10-го, 12-го, 13-го. Але Путін володіє інформацією, що США та західні країни консолідують сили. Навіть європейці зараз заявляють про активну участь у форматі обговорення безпеки НАТО і Європейського Союзу. Йому треба педалювати цей процес. Протягом тижня словами Пєскова, Рябкова, Лаврова та інших керівників говорилося, що Захід не реагує, необхідно приймати рішення. Путін вирішив зробити хід конем і відвів 10 тисяч військ, частково кораблі в Чорному морі й сказав: ось сьогодні ми повинні переговорити з Байденом.

Я думаю, що сьогодні Путін говоритиме про те, що готуються провокації на Донбасі. Те, що говорив Шойгу — що ми перед Новим роком чи одразу після нього готуємо якусь велику провокацію з хімічною зброєю. І Путін уже попереджатиме, переконуватиме домовлятися і стримувати Україну. Байден із командою все чудово розуміє. Тому буде зайнята сильна позиція. Він ставиться до ситуації конструктивно. Може бути у перспективі неофіційна домовленість про відкладання вступу України до НАТО — без офіційної заяви", — сказав він.