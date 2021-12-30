17:05, Сьогодні

Найважливіша розмова для майбутньої історії: Піонтковський про діалог Байдена і Путіна У Білому домі є дві позиції, що стосуються стратегії у відносинах з Кремлем, сказав політолог

Майбутня розмова президента США Джозефа Байдена і глави Кремля Володимира Путіна мають найважливіше значення не тільки для України, але і для всієї Східної Європи. Тепер майбутня історія залежить від того, чи капітулює Байден перед Путіним, чи дасть відсіч.

Про це повідомив у ток-шоу "Сегодня" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Андрій Піонтковський.

"У Білому домі було повідомлено, що ця розмова буде з ініціативи Путіна. Це звичайна дипломатична гра. Але це найважливіший дзвінок, найважливіша розмова сьогодні, тому, що це перша розмова після пред'явлення Росії Сполученим Штатам Америки безпрецедентного ультиматуму. Адже фактично так званий договір - це вимога надати Росії величезну зону виключного її впливу, (віддати під її вплив – ред.) весь пострадянський простір і навіть Східну Європу. Ви пам'ятаєте, там одна з вимог була, щоб НАТО повернулося на рубежі 1997 року. Тобто до першої хвилі розширення НАТО", - сказав політолог.

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Він повідомив, що в США є дві різні позиції щодо взаємин США з РФ.

"Не секрет, що в адміністрації Байдена є дві протилежні позиції відповіді на цей ультиматум. Це позиція Саллівана, (Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки з 2021 року - ред.), який практично весь останнім часом грає на боці Кремля, і (друга позиція - ред.) Державного секретаря Блінкена (Ентоні Джон Блінкен, держсекретар США з 26 січня 2021 року - ред.), який підписав карту стратегічного партнерства США і України з Міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Питання сьогоднішнього дня - Байден буде сьогодні говорити мовою Саллівана з Путіним або мовою Блінкена. Це визначить всю майбутню динаміку їх відносин і переговорів, призначених на 10 і 13 січня", — сказав Піонтковський.

Політолог повідомив, що позиція радника Байдена ставить під загрозу весь пострадянський простір, який може потрапити під вплив Москви.

"Блінкен вважає, що США повинні різко дати відсіч цьому ультиматум, а також відмовитися взагалі обговорювати таку постановку питання. Лінія Саллівана полягає в тому, що в проєкті договору є конструктивні положення і їх потрібно по пунктах обговорювати. Тобто, це практично здача не тільки України, а здача всього пострадянського простору і Східної Європи в повне володіння Москви. Ставки дуже високі. І від сьогоднішньої розмови дуже багато залежить", - сказав політолог.

Також Піонтковський пояснив, в чому полягають ознаки того, що позиція Блінкена в цій ситуації буде в пріоритеті.

"Як я вже сказав, тональність цих переговорів визначиться сьогодні. На мій погляд, є два позитивних сигналу, що переможе все-таки лінія Блінкена. Це вчорашня розмова Блінкена з Зеленським. Вчора було оголошення, що переговори 10 числа (січня - ред.) вестиме не рада з безпеки Саллівана, а переговори вестиме Держдепартамент. Тобто, це або Блінкен, або його заступник. Але ще раз повторюю, ця розмова, яка почнеться о 15: 30 за часом Вашингтона, тобто приблизно через 7 годин, це найважливіша розмова для всієї майбутньої історії XXI століття, чи капітулює Байден перед нахабним ультиматумом Путіним або встане на шлях жорсткої відсічі", - сказав політолог.

Нагадаємо, 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ – "про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"У ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", — йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Раніше ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що в США "перейнялися" безпекою путінської Росії, забувши про безпеку тих країн, куди росіяни здійснили вторгнення. Експерт також перерахував послаблення, які Вашингтон організував щодо Москви.

"Гарантією безпеки України могло бути членство в НАТО - Байден відмовив у цьому. Надання ПДЧ (план дій для членства - ред.) для вступу до НАТО - Байден відмовив. Надання військової допомоги - щойно надійшло повідомлення, що Байден зупинив постачання 200 млн доларів військової допомоги Україні. Це не зовсім гарантія, але хоча б канал зв'язку. Посол США в Україні - він досі не призначений. Спеціальний посланник президента США в Україні - він не призначений. Введення санкцій проти "Північного потоку-2" - вони зняті, вони не введені в новому оборонному бюджеті. Санкції проти 35 російських чиновників, які звинувачуються і в корупції, і в агресивній поведінці - вони зняті. Санкції проти зовнішнього боргу Росії - вони зняті. Все це зроблено адміністрацією Байдена", - сказав Ілларіонов.