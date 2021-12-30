17:03, Сьогодні

Переговори Байдена та Путіна: чи підуть війська від кордонів України Ексрадник глави МВС висловився про переговори президентів США та Росії

Росія не відведе війська від кордону з Україною після розмови Володимира Путіна з президентом США Джо Байденом, заявив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексрадник колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко.

"Ми бачимо арену, на якій зіткнулася стара європейська дипломатія, вони об'єднуються і намагаються про щось говорити й домовлятися. А з іншого боку знаходиться російська, така давньоруська традиція підходу — жодної демократії, брязкання зброєю. Думаю, війська Росії як аргумент стоятимуть довго на українському кордоні, щоб тиснути в переговорах з Європою, США, всіма іншими. Путін цими важелями користуватиметься дуже довго", — сказав він.

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Нагадаємо, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним сьогодні, щоб обговорити низку тем, включаючи майбутні дипломатичні переговори з Росією.

Переговори між США та Росією, яка поставила вимогу не приймати Україну до НАТО, заплановані 10 січня.

Очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія та Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.