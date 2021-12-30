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Розмова Байден - Путін: російський політик назвав два варіанти розвитку подій "Мене ця ситуація дуже турбує"

Є два варіанти сьогоднішньої розмови президента США Джо Байдена та президента Росії Володимира Путіна. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" російський політик Леонід Гозман.

"Один хороший, один - поганий. Хороший - можливо, що Володимир Путін зрозумів, що на Заході та взагалі у світі вибудовується такий консенсус ставлення до його держави й до нього особисто, як до шантажиста, безвідповідального агресора тощо. І він хоче попередити це і сказати Байдену: "Джозефе, зрозумій - ми ж так сказали, для публіки. Ми ж нічого такого не збираємося робити поганого", - розповів політик.

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"Поганий варіант – у той момент, коли вони почнуть говорити з Джо Байденом, щось трапиться на українському кордоні. І цей дзвінок буде попередженням Байдену, щоб він не хвилювався, що це локальна операція тощо. Проти цієї точки зору говорять оцінки деяких військових фахівців, що наші війська зараз не так розташовані, щоб прямо зараз завдати удару. Я – не військовий. Мене ця ситуація дуже турбує... Був би я якось відповідальним за збройні сили вашої країни (України – прим. ред.), то про всяк випадок привів би їх у бойову готовність”, – заявив Гозман.

Нагадаємо, президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним сьогодні, щоб обговорити низку тем, включаючи майбутні дипломатичні переговори з Росією.

Переговори між США та Росією, яка висунула вимогу не приймати Україну до НАТО, плануються 10 січня.

Очікується, що представники Москви та НАТО зустрінуться 12 січня, а Росія й Організація з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), до якої входять Сполучені Штати, зустрінуться 13 січня.