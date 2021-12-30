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У світі небезпечний вірус - особливо для дітей: лікар сказав який "Це не "Дельта", яку діти легко переносять"

Історія нового штаму коронавірусу "Омікрон" розпочинається з 11 листопада, коли він був виявлений у Ботсвані, а через кілька днів - у ПАР. Про це розповів в ефірі програми "Ранок чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" лікар-імунолог Андрій Волянський.

"З огляду на те, що зараз відбувається, то величезна кількість нових випадків у світі. Щодня б'ються рекорди - минулої доби близько 1 млн 600 тис. нових інфікованих. За 2 роки пандемії це найбільша цифра. Його головна властивість - дуже висока заразність, тобто він легше передається – в кілька разів легше, ніж "Дельта", – сказав лікар.

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За його словами, "Омікрон" значно менш важкий - дуже мало летальних наслідків:

"Легке протікання, менш виражена інтоксикація і він рідше "спускається" в легені. По суті, це те, що ми відносимо до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій".

Також він зазначив, що якщо чогось потрібно зараз і побоюватися, то це нового грипу, який уже дедалі більше поширюється в північній півкулі:

"Вже є перші летальні випадки в США серед дітей, тому що для дітей це вкрай небезпечна інфекція. Це не "Дельта", яку діти легко переносять і від якої практично не вмирають. Минулого року не було грипу взагалі через ізоляційні заходи через пандемію. Маски та дистанція дуже добре захищали від торішніх штамів грипу і він не поширювався. Починаючи з літа 2021 року, хвиля почалася в Азії - і зараз вона вже в північній півкулі, зокрема і в Україні... Тому на сьогодні вкрай важливо вакцинуватися від грипу, тому що його справжню загрозу ми оцінимо, скажімо, за місяць, коли вже буде пізно вакцинуватися".

Раніше епідеміологиня Людмила Мухарська розповіла, яким категоріям українців потрібно робити додаткове щеплення від коронавірусу.

"По-перше, є два варіанти третьої дози. Перша — додаткова, про яку зараз йдеться, і вона показана людям, які мають недостатньо сильну імунну систему і можуть не відповідати або недостатньо відповідати на перші дві дози. А є поняття бустерної дози. Вона буде вводитися пізніше решті людей, в яких немає таких станів, про які я сказала.

Лікарі не будуть спеціально пропонувати попередньо зробити аналіз на антитіла, але кожна людина може за бажанням зробити. Або лікар скаже, а людина сама вирішуватиме - робити дослідження чи просто зробити третє щеплення", — пояснила вона.