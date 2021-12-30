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"Повалили в наручниках силою": Ясько розповіла про стан Саакашвілі На батьківщині Саакашвілі судять одразу за декількома справами

Експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі викрали з Горійської лікарні силоміць та вивезли до в'язниці в Руставі. Про це заявив його адвокат Ніка Гварамія, зазначається в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Народна депутатка Єлизавета Ясько розповіла, що не знає, чи був Саакашвілі при цьому притомний, і невідомо, як він почувається зараз.

"За тією інформацією, яка зараз є, але теж непідтвердженою, його повалили в наручниках силою. У якому він стані – у свідомості чи ні – ніхто не знає. Його привезли до в'язниці Руставі", - сказала вона.

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На батьківщині Саакашвілі судять одразу за декількома справами. Серед них - незаконний перетин державного кордону. Політика затримали у жовтні цього року.

Нагадаємо, у вівторок у грузинському Мін'юсті заявили, що лікування Саакашвілі в Горійському шпиталі завершено, тому планують затриманого експрезидента доправити назад до в'язниці.

Раніше журналіст Дмитро Гордон заявив, що у Грузії Михайло Саакашвілі проведе зустріч зі своїми наступниками на посаді глави держави – Георгієм Маргвелашвілі та Саломе Зурабішвілі.

"Я відстежую всі новини, які стосуються Михайла Саакашвілі. Михайло пише листи звідти з в'язниці, я отримую ці листи... Я знаю, що буквально вчора відбулася дуже важлива, на мою думку, зустріч між Михайлом Саакашвілі та його наступником на посаді президента Грузії Маргвелашвілі. Маргвелашвілі був президентом п'ять років після Михайла, вони були непримиренними опонентами, нещадно критикували один одного. І ось Маргвелашвілі приїхав до військового шпиталю в Горі до Михайла Саакашвілі, і вони проговорили декілька годин. І з'явилося повідомлення про те, що планується тристороння зустріч між трьома президентами Грузії - Михайло Саакашвілі, Георгій Маргвелашвілі та чинний президент Саломе Зурабішвілі", - повідомив Гордон.