16:36, Сьогодні

Чому Лукашенко знову їде до Москви: Фейгін назвав причину "Дотискають вони Лукашенко"

Нічого нового у відносинах Росії та Білорусі вже не відбувається. Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" російський правозахисник Марк Фейгін.

"Дотискають вони Лукашенка. Те, що заявив прем'єр Білорусі про те, що цілком допускає перенесення емісійного центру в Росію і перехід у Білорусі на російську валюту, - це майже передостання поступка, якої добивається зараз Москва перед узгодженням остаточного об'єднання та установи головного органу Росія-Білорусь як союзної держави - це першої виборної посадової особи - президента союзної держави. Я думаю, що все йде до цього. В Білорусі гігантські економічні проблеми і єдиним виходом для неї є згода, щоб отримати від Москви дотації... Враховуючи держборг, який перед Росією існує в Білорусі, там у принципі фінансова система не може вже самостійно функціонувати... Я думаю, що від Білорусі повинні домогтися створення емісійного центру в Москві", - розповів Фейгін.

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На його думку, зміна в проєкті нової Конституції Білорусі про без'ядерний статус країни є ключовою, тому що все решта - це декорації:

"Лукашенко може вставляти будь-які пункти про два терміни тощо - це не має жодного значення, бо зараз влада переходитиме дедалі більше до Москви. Неминучим є те, що Москва використовуватиме спільні кордони з ЄС - а Білорусь на них виходить із країнами НАТО - для того, щоб обороняти їх за допомогою розміщення там (на території Білорусі - прим. ред.) ракет середньої та малої дальності".

Нагадаємо, на 29 грудня анонсовано двосторонню зустріч Лукашенка з президентом Росії Володимиром Путіним. За інформацією пресслужби голови Білорусі, на ній обговорюватимуться "актуальні питання білорусько-російської співпраці".

Раніше білоруський опозиційний політик Юрій Губаревич заявив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, попри заяви про створення нового "Радянського Союзу" з Росією, не зацікавлений у такому об'єднанні.

"Навіть якщо відкинути думку, що подібного до Європейського Союзу рівноправного союзу між Білоруссю і Росією не вийде через різний потенціал держав, то повернемося до витоків. Це цитата Олександра Лукашенка, який успішно займається створенням союзів з кінця 90-х років, уже понад 20 років. Напевно, він бачить себе при владі ще досить тривалий час. Чому б знову не використати цю риторику, якщо її так добре купують у Росії, готові давати за це підтримку - не лише матеріально стимулювати білоруську економіку, а й політично підтримувати диктатуру в Європі", - заявив білоруський опозиціонер.