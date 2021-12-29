15:41, Сьогодні

Переговори США-Росія: експерт назвав дві теорії "Вони підняли ставки доволі високо"

Простору для компромісу, зближення позицій США та Росії не так вже й багато. Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" експерт-міжнародник Володимир Дубовик.

"Я думаю, що все-таки якийсь компроміс там має бути, бо є дві теорії, які намагаються пояснити поведінку Росії. Перша: вони скажуть "ви не йдете на поступки, тому ми виходимо з переговорів". А друга: Росія розуміє, що частину їхніх пропозицій можна зняти, але залишити якісь найпринциповіші для них, серед яких - унеможливлення вступу України та Грузії до НАТО", - сказав він.

Читайте також: Спроба вторгнення в Україну: експерт сказав, що Росія може отримати у відповідь

"Я думаю, що достатньо вже пропагандистського та військового забезпечення з боку Росії на наших кордонах. Думаю, що вони підняли ставки доволі високо", - сказав Дубовик.

Нагадаємо, переговори між Сполученими Штатами та Росією мають відбутися 10 січня.

"Сполучені Штати очікують на участь з Росією в платформі Стратегічного діалогу з безпеки 10 січня. На додачу, наскільки ми розуміємо, Росія та НАТО мають намір провести зустріч Ради Росія-НАТО 12 січня, а засідання Постійної ради ОБСЄ заплановано на 13 число", - повідомили в Раді з нацбезпеки США.

В адміністрації додали, що підхід президента Байдена щодо України полягає в об’єднанні союзу довкола двох шляхів: стримування та дипломатії.