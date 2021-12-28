18:27, Сьогодні

Лукашенко хоче довічних гарантій - радник Тихановської "Лукашенку вигідно демонструвати підтримку Путіна"

Ніхто не збирається запитувати білоруський народ, що вони думають про нову Конституцію. Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" розповів радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської Франтішек Вячорка, коментуючи винесення проєкту нової Конституції Білорусі на "громадське обговорення".

"Наше перше враження, що жодних серйозних змін не відбудеться, жодної демократизації Конституція не передбачає - вона тільки зміцнить владу Лукашенка. Він вводить для себе додаткові гарантії, наприклад, дає собі життєвий імунітет і не може бути переслідуваний за всі злочини, які зробив. Я думаю, що це один із найголовніших артикулів цієї нової Конституції - гарантувати безпеку йому та його родині. Але ми вважаємо, що це імітація, й будемо просити інші держави - й Україну теж - не визнавати ані референдум, ані ці конституційні зміни", - розповів радник.

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Також він зазначив, що дружба між президентом Росії Володимиром Путіним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком є ситуаційною:

"Лукашенку вигідно демонструвати підтримку Путіна, тому що багато хто з силовиків, військових дивляться на Москву. І якщо за Лукашенком стоїть Путін, то вони лояльні до Лукашенка. Як тільки в їх відносинах (Лукашенка та Путіна - прим. ред.) пробіжить кішка, то все це дуже швидко розвалиться. Лукашенко стає для Путіна токсичним, а з санкціями з боку Європи - і дуже невигідним. У Путіна свої інтереси - він хоче зміцнити контроль над Білоруссю. Звісно, що для нього вигідно мати таку "буферну зону" між НАТО та Росією, але чи має він такий беззаперечний вплив на ситуацію всередині Білорусі - я не впевнений".

Нагадаємо, влада Білорусі винесла на загальне обговорення проєкт нової Конституції країни.

Серед інших поправок до Конституції Білорусі, є такі:

Обмеження термінів президента. Згідно з текстом проєкту та сама людина зможе обіймати посаду президента Білорусі не більше двох термінів. Обмеження почне діяти після вступу на посаду новообраного президента. Лукашенко в разі перемоги на чергових виборах зможе стати президентом ще на два терміни.

Розширення повноважень президента. Президент Білорусі зможе вводити надзвичайний стан у разі спроб заколоту, "масових та інших заворушень".

Згідно з поправками до Конституції, президент, який припинив виконувати повноваження, має недоторканність, і його не зможуть притягнути до відповідальності за дії, вчинені ним у період перебування на посаді.

Ядерна і не нейтральна. З Конституції Білорусі вирішили прибрати згадку про нейтральний та без'ядерний статус Республіки.

Державною нарівні з білоруською мовою буде російська.

Нерозпускний парламент. Термін повноважень парламенту, у разі ухвалення нової Конституції, буде продовжено з 4 до 5 років. Розпустити парламент не можна буде не тільки в перший рік його повноважень, як зараз, а й в останній.