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Коронавірус в Ізраїлі: лікар розповів про четверту дозу "Кількість антитіл, що нейтралізують, зросла"

Третя доза від коронавірусу призвела до зниження захворюваності в Ізраїлі, показавши свою ефективність. Про це сказав в ефірі програми "Ранок Чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" ізраїльський лікар Борис Бриль.

"Кількість антитіл, що нейтралізують, зросла. Щодо 4-ї дози - поки йдуть дослідження в лікарні Шиба - не безпеки, а дослідження ефективності - чи варто робити 4-ту дозу. Ми робимо вакцину для того, щоб було вироблення антитіл. Можливі реакції - почервоніння, біль у місці уколу, підвищення температури й, можливо, головний біль, хтось погано почувається кілька днів", - сказав він.

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Лікар також розповів про препарат "Паксловід" - таблетки для пацієнтів з COVID-19, вироблені компанією Pfizer, - який схвалило Управління з контролю за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA):

"Ці ліки, які вносять зміни в те, щоб було неконтрольоване розмноження самого вірусу. І таким чином, коли йде це неконтрольоване розмноження, відбувається поломка. І вірус сам собою вже перестає розмножуватися. Також частина цієї таблетки – це ліки від СНІДу, щоб не було швидкого виведення самого лікарського препарату з людини. Наскільки це буде ефективно не в дослідженні, а в популяціях, - поки що говорити рано".

Нагадаємо, в Ізраїлі в медичному центрі неподалік Тель-Авіва у понеділок, 27 грудня, почали робити щеплення четвертою дозою вакцини від коронавірусу COVID-19.

У медичному центрі Шиба 150 медпрацівникам, які отримали третє, бустерне, щеплення в серпні, було введено четверті дози вакцини Pfizer. Це робиться в межах дослідження, щоб визначити, чи є сенс у вакцинації четвертою дозою всього населення країни, зазначають ізраїльські ЗМІ.

Колишній директор відділення трансплантації серця центру Шиба Джейкоб Лаві сподівається, що працівники центру зможуть показати, що "четверта доза справді дає захист проти "Омікрону", який вкрай необхідний".