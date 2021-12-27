20:45, Сьогодні

Український дипломат пояснив, як змінити політику введення санкцій проти Росії "Росія йде на крок попереду"

Санкції проти Росії грають свою роль, але потрібно вводити їх зараз. Про це в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" розповів український дипломат Валерій Чалий.

"Потрібно санкції вводити зараз - причому санкції, які б зупиняли Росію. Треба перехопити ініціативу - інакше це все буде тягнутися дуже довго", - сказав він.

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"Не треба погрожувати санкціями, а зробити їх зараз, а потім сказати Росії: "Відводьте свої війська - ми санкції ці знімемо. Ви виходите з Донбасу - ми ці санкції знімемо". Отак треба діяти. А вони зараз - і ми - цей темп втрачаємо. Тут можу сказати відверто та об'єктивно, що Росія йде на крок попереду. Але чому? Авторитарна країна, всі рішення ухвалюються купкою людей. Люди в Росії на це відреагувати ніяк не можуть.... Опозиція витіснена", - розповів дипломат.

Також його здивували настрої в Росії, зокрема, щодо спокійного сприйняття можливості війни:

"Це дуже дивно. Може, ми не знаємо об'єктивних даних, але мені здається, що навряд чи може бути така мотивація в Росії, щоб воювати - я вже не кажу про пропаганду. Їм потрібно шантажувати. А якщо ти маєш супротивника, який має, чим захищатися, то як ти будеш шантажувати? Тому вони хочуть шантажувати далі, "зброя Україні не потрібна, не можна". Вони перевернули всю цю пропагандистську історію".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Захід провокує "маленьку війну" в Україні та постачає їй зброю, щоб потім звинуватити РФ.

"Я не виключаю, що просто бажання є підживити мілітаристські настрої, зробити маленьку війну, потім звинуватити нас, запровадити чергові санкції, щоб придушувати наші конкурентні здібності", - сказав він.

Раніше оглядач мережевого видання "МБХ медіа" Роман Попков розповів, як російська влада нав'язує своїм громадянам тему України.

"Кремль намагається посилено через повністю контрольоване телебачення повернути російське суспільство в стан перманентної істерії. Кричать на всіх ток-шоу про Україну, будь-коли можна включити телевізор, і буде тема України, тема Зеленського. Є таке прагнення, Кремль хоче з людьми розмовляти мовою холодної війни, він почувається впевнено. Тому що складно пояснити, чому ціни зростають", - сказав він.