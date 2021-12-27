19:11, Сьогодні

В оточенні Байдена є агенти Путіна — Піонтковський Андрій Піонтковський розповів, як США реагує на погрози з боку Росії

У Росії заявили, що США намагаються влаштувати "малу війну" в Україні. Цю заяву прокоментував у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" російський політолог Андрій Піонтковський.

"Лавров, нарешті, прояснив нам, що означають усі ці божевільні "референдуми", вимоги "Ялти", зони виняткових інтересів Росії. Там навіть не пострадянський простір, а до рівня 1997 року і таке інше. Вони вирішують дуже практичну і конкретну мету – не допустити озброєння США в Україну. Удають зацькованих, як Путін казав, "нас притиснули до самої стінки", якісь ракети вигадують з 5-хвилинним польотним часом до Москви. Все це демагогія, щоб підмінити повністю порядок денний і зірвати вже наявні домовленості про постачання озброєнь США. Частково їм вдається. Частина адміністрації Байдена на це купується, той же Селліван. Він дуже докладно на своїх брифінгах пояснює, що коли Росія вторгнеться в Україну, ми застосуємо пекельні санкції та масовані постачання озброєння. Тобто після нападу. А що поки що — мовчить. А практично після цього його брифінгу з оборонного бюджету зникли 100 млн на постачання озброєнь. І загалом я не знаю деталей щоденних, але загалом настрій такий у США, що масштабні поставки озброєння Україні, які сьогодні потрібні, на вчора, відносяться на потім. Частково цієї мети Москва досягає", — сказав він.

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Піонтковський прокоментував санкції, які підготували США у разі вторгнення Росії в Україну.

"Так звані "пекельні санкції", якими погрожують, вони промовлялися багато разів. Це справді серйозний удар, який повністю підриває економіку Росії. Нафтове та газове ембарго, при якому питання закриття "Північного потоку-2" стає дрібним пунктом. І що може бути ще болючіше для російської верхівки — це арешт так званого путінського трильйону, тобто активів його самого та його оточення, що знаходяться в юрисдикції Сполучених Штатів. Відбувається напружена боротьба всередині Адміністрації, яку ми спостерігаємо різну реакцію. Це група "Путін-ферштейн", як я її називаю, головний у якій помічник президента з безпеки Селліван, і прихильники підтримки України — це держсекретар Блінкен та міністр оборони Остін. Щось завдяки Селлівану Путіну з Байдена вдається витягнути кліщами. Ну, наприклад, я вважаю за великий проміжний успіх Путіна відеоконференцію, де він знову вирвав з Байдена підтримку Мінських угод та особливого статусу ОРДЛО. Це дуже цінно для Москви. І друге — Байден охоче відреагував, що за кілька днів буде зібрано саміт НАТО, щоб обговорити побоювання Москви. Москва змінила порядок денний. З іншого боку, ця боротьба йде всередині адміністрації Байдена, а ось ширший американський політикум повністю підтримує Україну. Загалом я оптиміст, попри кремлівську агентуру впливу, в оточенні Байдена, я думаю, лінія твердої підтримки України переможе у Вашингтоні", — сказав він.

Нагадаємо, 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ – "про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"У ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", — йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.