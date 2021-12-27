18:56, Сьогодні

Російський політик розповів, що заява Кадирова означає для України "Він - не просто громадянин Росії"

Скандальна заява голови Чечні Рамзана Кадирова про те, що Україна має бути приєднана до Росії, не дуже страшна для України. Про це сказав у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" російський політик Леонід Гозман.

"Він не має права висловлюватися на такі теми. За Конституцією Росії це не його компетентність. Він - не просто громадянин Росії, а голова суб'єктної федерації. Але ми давно розуміємо, що у нас є зона, непідконтрольна взагалі жодним законам - і ось вона існує в такому дивному режимі", - розповів він.

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Також Гозман сказав, що така заява означає для України:

"Це не дуже страшно. Кадиров ніколи не буде президентом Росії - цього можна не побоюватися. Те, що він говорить, - це, звичайно, відображає думки когось у Кремлі, але це ті думки, які вони не збираються ось так прямо реалізовувати. Вони просто за допомогою Кадирова позначають коридор можливостей. На мою думку, вони претендують не на всю Україну, а на частину України. Також думаю, що ситуація на кордонах залишається дуже складною, і боюся, що хоча на дворі Новий рік, потрібно бути готовими до всього".

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що якщо український президент Володимир Зеленський продовжуватиме проводити антиросійську політику, то Україну необхідно буде приєднати до Росії.

"Українці – наш народ, це наша територія. Це моя думка".

"Або приєднав би Чеченську Республіку до України, або давно б забрав, вирішив би питання там. Але є державні домовленості, які не дозволяють приймати такі рішення", - сказав він.

Раніше оглядач мережевого видання "МБХ медіа" Роман Попков розповів, як російська влада нав'язує своїм громадянам тему України.

"Кремль намагається посилено через повністю контрольоване телебачення повернути російське суспільство в стан перманентної істерії. Кричать на всіх ток-шоу про Україну, будь-коли можна включити телевізор, і буде тема України, тема Зеленського. Є таке прагнення, Кремль хоче з людьми розмовляти мовою холодної війни, він почувається впевнено. Тому що складно пояснити, чому ціни зростають", - сказав він.