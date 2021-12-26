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Нахабство Путіна може дорого обійтися Європі: політолог про ультиматум щодо НАТО Політолог дав невтішний прогноз щодо майбутнього Європи, якщо Путін доб'ється нерозширення НАТО

Президент РФ Володимир Путін може не зупинитися у висуненні вимог Заходу навіть якщо США і НАТО пообіцяють Кремлю, що Україну протягом декількох років до Північноатлантичного альянсу не візьмуть. Про це повідомив у програмі "Сьогодні ввечері" на телеканалі "Україна 24" політолог Олег Лісний.

"Якщо такими темпами (будуть розвиватися відносини Байдена і НАТО з Путіним – ред.), то це дуже невтішна перспектива взагалі для Європи. Тому що тут йде мова не про Україну, тут йде про втручання в справи суверенних держав, які є членами НАТО і Євросоюзу, а також США. Тому що Путін взагалі знахабнів. Я навіть не знаю, як назвати цю межу (нахабства президента РФ - ред.)", — сказав політолог.

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Він зазначив, що риторика Кремля щодо заходу нагадує "російську рулетку".

"Тут один з моментів, що зЗхід дуже млявий в цій ситуації, а Путін використовує традиції російської дипломатії - проси багато і дадуть більше, ніж ти хочеш... На пресконференції Путіна говорив, що ми ж (Кремль - ред.) не ставимо ультиматум, ми просто пропонуємо. Але вони пропонують це, як "російську рулетку". Коли револьвер приставляється до голови опонента і крутиться (барабан - ред.), знаючи, що всі патрони там є. Тому це дійсно ультиматум. І мені незрозуміла... позиція США. Це одна з впливових держав, яку ставлять в таку ситуацію, що як не зробити, але все одно будеш в мінусі", — сказав Лісний.

Політолог також відповів на питання, якою буде поведінка Москви, якщо їм пообіцяють нерозширення НАТО, наприклад, на 5 років.

"Тоді це кінець історії. Це кінець НАТО і початок великої війни в Європі", - зазначив він, підкресливши, що вже сьогодні росіянам Путін розповідає, що він вже має вплив на США, і тепер треба доопрацювати деякі тактичні питання.

Зазначимо, офіційний представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг прийняв рішення скликати засідання форуму Росія-НАТО вже 12 січня. Про це повідомляє видання DPA.

Видання пише, що нарощування російських військ поблизу українського кордону вже кілька тижнів викликає заклопотаність міжнародного співтовариства. Росія зажадала від Заходу "гарантій безпеки", які включають категоричну гарантію НАТО про те, що Україна не вступить у військовий альянс. НАТО відкидає цю вимогу, однак Столтенберг неодноразово підкреслював свою готовність обговорити ці питання в Раді Росія-НАТО.

Міністерство закордонних справ Росії підтвердило, що отримало запрошення брати участь у форумі НАТО, але заявило, що ця пропозиція все ще знаходиться на розгляді.

17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ – "про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Раніше в російських ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що міністр оборони РФ Шойгу заявив про присутність на Сході України 120 співробітників американських приватних військових кампаній. Вони, за даними Шойгу, привезли туди хімічні компоненти та готують провокацію.

"Для здійснення провокації в міста Авдіївка і Красний Лиман доставлені резерви невстановленого хімічного компонента", — цитує Шойгу російське видання "РБК".