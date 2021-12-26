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Світ на порозі наукової революції: запущено унікальний телескоп Іван Яковіна розповів, на що здатний новітній телескоп James Webb

NASA запустило в космос найдорожчий та найпотужніший телескоп James Webb. Про те, чим він унікальний, розповів у програмі "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" міжнародний оглядач Іван Яковина.

"На мій погляд, запуск цього телескопа — головна подія 2021 року, що минає. Дуже добре, що він так на мажорній ноті закінчується. Завдяки цьому приладу, вважають учені, людство скоро розкриє головні фундаментальні таємниці Всесвіту, такі, наприклад, як звідки він узявся взагалі, чи одні ми у Всесвіті, і вирішить значно локальніше завдання — з'ясувати, як сформувалася наша Сонячна система. Крім того, вчені впевнені, що він відкриє для нас такі таємниці, про які ніхто навіть не підозрює. Я думаю, що робота цього телескопа більше вплине на історію людства, ніж, наприклад, перший політ людини в космос або навіть висадка на Місяці. Людству можуть відкритися такі таємниці, про які воно ще й не підозрює. Його унікальність — бачити й вимірювати температуру в найвіддаленіших куточках Всесвіту. Тому ми стоїмо на порозі наукової революції, яка дуже широко розсуне горизонти нашого розуміння світу", — сказав він.

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Яковина розповів, що може зробити новий телескоп.

"У чому ж унікальність цього приладу? Якщо зовсім коротко, то його головна здатність — бачити й вимірювати температуру навіть темних і тьмяних джерел світла і тепла у Всесвіті. Це завдяки величезним розмірам головного дзеркала, воно понад 6 метрів і складається, як оригамі, а потім у космосі буде розгорнуто, а також завдяки тому, що воно може працювати в інфрачервоному діапазоні, воно може бачити невидимі звичайному оку предмети. Якби він працював на Землі, то міг би роздивитися на поверхні Місяця мураху, що сидить у тіні, а також виміряти її температуру тіла. За допомогою James Webb вчені планують дослідити й сфотографувати найперші зірки, які з'явилися відразу після Великого вибуху. Вважається, що ці гігантські зірки дуже швидко згоріли та вибухнули новими, після чого стали величезними чорними дірками, які опинилися в центрі всіх майбутніх галактик, включаючи нашу. Це поки що теорія, тому що реально цих зірок ніхто не бачив. James Webb за допомогою своїх приладів зможе зазирнути в минуле і з'ясувати, чи правдива ця теорія. Також він може розгледіти планети в інших зірок. Виявлення життя за межами Сонячної системи було б головним відкриттям нашої цивілізації", — сказав він.

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Нагадаємо, Телескоп James Webb був запущений у космос в суботу, 25 грудня, з космодрому Куру у Французькій Гвіані. На проєкт, запущений наприкінці 1980-х, який багато разів продовжувався, було витрачено близько 10 млрд доларів. Над розробкою телескопа спільно з NASA працювали ESA та Канадське космічне агентство.

Телескоп вийде на цільову орбіту 1,5 мільйона кілометрів від землі приблизно через чотири тижні. Перші дані та фотографії з James Webb очікуються влітку 2022 року. Серед завдань телескопа — пошук придатних для життя планет із запасами води.