19:03, Сьогодні

У Путіна манія величі, яка є загрозою для сусідніх країн - експерт Путін вважає "недодержавами" кілька сусідніх країн, він не допускає їх суб'єктності, повідомив Попков

Президент Володимир Путін вважає себе одним із господарів світу, що є проблемою для сусідніх з РФ країн. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський журналіст та історик Роман Попков.

За його словами, старше покоління в Росії повністю залежить від російської пропаганди в ЗМІ.

"Російський народ він неоднорідний. Якщо ми говоримо про молодь, про освічений міський клас, то у них викликає іронію всі ці заклинання пропаганди. Але існують люди, котрі виросли в парадигмі холодної війни. Це, як правило, старше покоління, яке не вміє користуватися інтернетом, уникає його, черпає інформацію з федеральних телеканалів. Якщо людям 20 років поспіль пояснювати щось, то, зрозуміло, вони будуть в це вірити, не маючи критичного мислення, не маючи альтернативних джерел інформації", — сказав Попков.

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Експерт повідомив, що в Росії молодь сміється над погрозами Путіна щодо розширення НАТО.

"Частина населення, особливо люди, яким за 40, вони вважають як в епоху холодної війни, вони живуть в цьому. Частина населення в це вірить. Але молоде покоління, яке мріє працювати в Європейському Союзі, яке віддалено працює зі своїми західними партнерами, у них це викликає просто гомеричний сміх", — сказав Попков.

Журналіст прокоментував ситуацію, що стосується вимог Росії до НАТО і США про нерозширення військової інфраструктури в Східній Європі.

"У всьому цьому дискурсі є глибока неповага до цілих народів і держав, і це важлива психологічна штука У Путіна особисто. Він заперечує суб'єктність існування цілих народів. Ось це важливо розуміти. України та інших пострадянських республік. Він мислить категоріями Ялтинсько-Потсдамського миру, як він це розуміє. Тобто великих держав господарів світу. Ось він вважає, що він один із господарів світу... Він Байдена вважає колегою, і вважає колегами, напевно, до певної міри західноєвропейські країни. Але він відмовляє Україні, Балтії і тій же Білорусії в суб'єктності. Це колосальна проблема, це потрібно розуміти", - сказав журналіст.

Попков вважає, що Путін вже свою думку про навколишній світ не змінить.

"Він вже сформувався, це доросла людина, його неможливо перевиховувати... Ми маємо простий факт-Головнокомандувач другої за потужністю армії планети з величезним ядерним потенціалом не поважає величезну кількість своїх сусідів. Ось це проблема", - сказав експерт.

17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ – "про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Раніше в російських ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що міністр оборони РФ Шойгу заявив про присутність на Сході України 120 співробітників американських приватних військових кампаній. Вони, за даними Шойгу, привезли туди хімічні компоненти та готують провокацію.

"Для здійснення провокації в міста Авдіївка і Красний Лиман доставлені резерви невстановленого хімічного компонента", — цитує Шойгу російське видання "РБК".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що країна готова розмістити ядерну зброю при загрозі з боку НАТО.

"Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння – це одна з ймовірних відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - сказав він.