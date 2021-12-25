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Дипломат розповіла, як Україна помилилася під час вибору курсу в НАТО Дипломат пояснила категоричну позицію Росії щодо членства України у НАТО

Політичне керівництво України припустилося помилки, коли, вирішивши працювати над членством країни в НАТО, не передбачило реакцію Росії. Про це сказала в ефірі програми "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" дипломат Юлія Осмоловська.

"Я вважаю, що коли ми почали досить активно говорити про членство України в НАТО, наше політичне керівництво не передбачило, як це сприйме Росія, і не працювало над цим питанням. Це призвело до того, що тепер РФ намалювала собі якісь катастрофічні сценарії, що усі ракети НАТО будуть розміщені на території України. І тепер Росія намагається у власний спосіб вибудовувати систему безпеки. Це спрацювало, на мою думку, бо тепер Заходу треба пояснювати РФ, чому розширення НАТО не становить небезпеки", - сказала вона.

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На думку дипломата, категорична позиція РФ щодо недопущення надання Україні членства в НАТО може змусити європейські країни змінити свої позиції щодо цього питання.

"Якщо ми до цього виходили на якусь певну консолідацію європейських країн щодо сприйняття загрози від Росії, і позиція Франції більше починала трансформуватися у бік того, що сповідує Польща чи Балтика, то якраз оцим прямим ультиматумом вперше офіційно було заявлено, що РФ не хоче членства України в НАТО. Це кристалізувало полярність позицій європейських країн щодо того - буде вступ України в НАТО підвищувати ризик небезпеки в регіоні, чи навпаки - заспокоїть ситуацію", - зазначила вона.

Нагадаємо, 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ "Про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовляється про те, щоб взяти участь у саміті НАТО.

"Щодо членства в Альянсі в Мадриді 2022 року (буде саміт НАТО — ред.), ми ставимо таке завдання, і ми обговорювали участь України з генеральним секретарем НАТО, а також за лаштунками, враховуючи окремі відносини з окремими лідерами. Для нас головне, щоб ми там були у тому чи іншому вигляді, а також, щоб у 2022 році ми мали конкретний проєкт, конкретну перспективу з датами чи термінами, коли нас бачитимуть повноправним членом Альянсу", — сказав він.