12:56, Сьогодні

Підозра Порошенку: політик із США розповів, що думають у Вашингтоні "Нам дали чітко зрозуміти, що посол Америки в Україні уважно стежить за перебігом подій"

Увесь цивілізований світ здивований тим, що президент Володимир Зеленський на тлі можливого вторгнення російських військ в Україну починає з'ясовувати внутрішні відносини замість того, щоб консолідувати суспільство і займатися зміцненням безпеки на кордоні. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні Ранок. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" керівник окружного відділення Республіканської партії в Нью-Йорку Борис Пінкус.

За його словами, західні партнери України вважають, що боротьбу Володимира Зеленського проти п’ятого президента України Петра Порошенка потрібно відкласти.

"Ми, друзі України, зараз перебуваємо в контакті з нашими конгресменами. Нам дали чітко зрозуміти, що посол Америки в Україні уважно стежить за перебігом подій. І правосуддя має бути забезпечене, жодних порушень закону не має бути", - каже він.

Читайте також: Підозра Порошенку – це замовлення Зеленського – ексвіцепрем’єр

Пінкус зазначив, що зараз для України потрібно вирішити найважливіше питання – зміцнення безпеки.

"Сьогодні пріоритетом є забезпечення безпеки України, підготовка народу, його волі до відбиття агресії, яка може мати місце. На порядку денному не повинно бути боротьби з олігархами, з колишнім президентом. Я знаю, що сьогодні український парламент і президент перебувають під колосальним пресингом того ж Байдена, який вимагає реформ. Америка Україні друг, але безпека України сьогодні - дорожче", - зазначив він.

Як відомо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко розповіла, як треба діяти колишньому президентові України.

"Я б хотіла дати Петру Олексійовичу декілька порад. Враховуючи, що ви знаєте мою історію, що я пройшла через всі ці політичні репресії - причому найгіршого рівня.

Перша порада. Якщо він вірить у свою правоту і якщо в душі, серці в нього все спокійно щодо всіх цих подій - категорично йому не можна виїжджати з країни. Нікуди не потрібно тікати, не треба нікуди їхати. Якщо всередині відчуваєш, що ти правий - потрібно залишатися на своїй рідній землі, у себе вдома, проходити всі правосудні, неправосудні суди й доводити, що ти не порушував закон і що твоя позиція чесна", - сказала вона.