17:52, Сьогодні

Стіна на польсько-українському кордоні: політик пояснив марність проєкту Поки що влада Польщі зміцнює ділянки, через які намагаються прорватися нелегали з Білорусі

Будівництво захисного паркану на кордоні з Україною не врятує Польщу від загрози російського імперіалізму. Про це сказав в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" український політик Юрій Левченко.

"Якщо аналізувати об'єктивно, цей паркан не допоможе їм врятуватися від умовної агресії російського імперіалізму. Насправді від російського імперіалізму Польщу значно краще захистила б підтримка України, яка якраз і стоїть на форпості проти імперіалізму, а не паркан за межами. Якщо справді вони про це хвилюються, то краще їхня влада максимально допомагала б Україні зміцнювати нашу обороноздатність", - сказав він.

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На думку політика, в Україні за всю історію ще не було дійсно народної влади - лише олігархічна, яка дбає у першу чергу лише про своє збагачення, а не про економіку, добробут людей і розбудову збройних сил.

"Ми можемо скільки завгодно говорити про союзників, сусідів, але поки в Україні не буле обрана народна влада, яка буде належним чином оподатковувати олігархію і за допомогою цього будувати соціально-справедливу економіку й потужні збройні сили, - усі ці розмови про сусідів будуть вторинними", - зазначив він.

Нагадаємо, влітку 2021 року на кордоні Польщі з боку Білорусі з'явилися перші організовані групи мігрантів. Декілька тисяч людей із Сирії та Іраку намагалися прорвати загородження з колючого дроту, але їх стримували польські прикордонники.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру утримувати біженців, які намагаються потрапити до країн Євросоюзу.

Через міграційну кризу в ЄС згадали про український проєкт "Стіна", про старт якого ще у 2014 році заявив тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Тоді Україна вперше за всі роки незалежності почала облаштовувати лінію розмежування з Росією. Облаштування включає паркан, протитранспортний рів, рокадну дорогу, спецзагородження зі спірального дроту, комплекси відеоконтролю та сигналізації. Тепер уже польський парламент терміново проголосував за виділення коштів на будівництво подібної стіни на кордоні з Білоруссю.