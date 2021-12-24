17:36, Сьогодні

Москва вибудовує нову концепцію: політолог розповів подробиці "Потрібно визначитися з пріоритетами"

Москва дає посил про те, що Мінські угоди остаточно померли - так само як помер Нормандський формат. Про це заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Дмитро Корнейчук.

"Зараз вибудовується нова політична концепція про друге Придністров'я на Донбасі й закрита назавжди тема Криму. А чому це буде? А тому, що "зле і підле" НАТО не хоче зафіксувати в себе в жодних документах разом із "підлими та злими" американцями, що Україна ніколи не стане членом НАТО. І ось вибудовується ця нова концепція, щоб можна було пояснювати, чому Путін не віддає частину території України. І він не збирається її віддавати - це чудово розуміють і в Європі, і американці", - розповів він.

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"Коли наша влада розповідає, що ми - форпост Європи в боротьбі з Путіним, то я говорю: "Ні, хлопці. Ми, на жаль, для них не форпост, а буферна зона, де, якщо що, можна дозволити якусь частину території України віддати, якщо це задовольнить інтереси Путіна та зменшить його апетити", - наголосив політолог.

На його думку, Україна має нарешті зрозуміти, що може розраховувати тільки на себе, свою армію:

"Потрібно визначитися з пріоритетами - або ми дійсно вибудовуємо сильну державу, яка дасть відсіч Путіну... або ми, як і раніше, дерибанитимемо все, що в нас є, і розповідатимемо байки, що нам НАТО допоможе або американці. У 2014 році нам ніхто не допоміг".

Нагадаємо, 7 грудня президенти США та Росії Джо Байден та Володимир Путін провели переговори, зокрема й щодо України.

Раніше ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що в США "перейнялися" безпекою путінської Росії, забувши про безпеку тих країн, куди росіяни здійснили вторгнення. Експерт також перерахував послаблення, які Вашингтон організував щодо Москви.

"Гарантією безпеки України могло бути членство в НАТО - Байден відмовив у цьому. Надання ПДЧ (план дій для членства - ред.) для вступу до НАТО - Байден відмовив. Надання військової допомоги - щойно надійшло повідомлення, що Байден зупинив постачання 200 млн доларів військової допомоги Україні. Це не зовсім гарантія, але хоча б канал зв'язку. Посол США в Україні - він досі не призначений. Спеціальний посланник президента США в Україні - він не призначений. Введення санкцій проти "Північного потоку-2" - вони зняті, вони не введені в новому оборонному бюджеті. Санкції проти 35 російських чиновників, які звинувачуються і в корупції, і в агресивній поведінці - вони зняті. Санкції проти зовнішнього боргу Росії - вони зняті. Все це зроблено адміністрацією Байдена", - сказав Ілларіонов.