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Загроза нападу на Україну: Путін поводиться як лідер КНДР "Українців з 2014 року вже важко чимось здивувати"

На своїй пресконференції президент Російської Федерації Володимир Путін значно більше уваги приділив зовнішньому порядку денному, зокрема темі України. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів російський журналіст Роман Попков.

"З одного боку ми бачимо, виходячи з того, що він каже, що нічого не змінилося у його світогляді. Він знову повторює одні й ті самі мантри з 2014 року, які ми чули неодноразово. Нове тільки те, що він говорить тепер про це набагато більше, емоційніше. На минулих пресконференціях такого таки не було. З 2014 року він так багато не говорив про Україну та зовнішньополітичний порядок денний", - сказав він.

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"Він намагається "відвести" російську аудиторію від непривабливої внутрішньоекономічної ситуації - там повністю провалена боротьба з епідемією", - розповів журналіст.

На його думку, українців з 2014 року вже важко чимось здивувати:

"Українці повинні розуміти, що Путін зараз грає запальничкою, сидячи на пороховій бочці. Навряд чи в нього серйозно є плани щодо покрокової військової інтервенції на територію України. Він себе поводить абсолютно як Кім Чен Ин. Його завдання – це максимально до межі нагнітати зовнішньополітичну ситуацію, щоб потім щось отримати від західних партнерів. Але, граючи в таку небезпечну гру із запальничкою, він, звичайно ж, може запустити ланцюг непередбачуваних подій".

Нагадаємо, на пресконференції Володимир Путін заявив, що РФ думає про перспективи своєї безпеки.

Запитання про те, чи готується Росія до вторгнення в Україну, президент РФ перевів у площину, що це, мовляв, Україна може проявити військову агресію щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей. Також традиційно президент країни-агресора поклав відповідальність за ескалацію напруги на НАТО, яке нібито "наближається до кордонів РФ".

"Двічі зробила спробу українська влада за допомогою сили розв'язати питання на Донбасі. Двічі. Хоча вмовляли не робити цього. Я особисто умовляв Порошенка: тільки не військова операція. Але він розпочав. Результат: оточення, втрати та Мінські угоди…

Тепер нам кажуть: війна, війна, війна. Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію (на Донбасі – ред.) і нас заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей. Втрутитесь і захищатимете - такі й такі нові санкції будуть. І готуються, можливо, до цього.

Другий варіант, я вже говорив про це: створення на цій території такої "антиросії" з постійним накачуванням сучасною зброєю, з промиванням мозку населення... Ви уявляєте, як в історичній перспективі Росія повинна жити далі? Весь час озираючись", - сказав він.

Раніше російський політичний та громадський діяч, юрист Марк Фейгін розповів, що Володимир Путін хоче загарбати Україну без війни.

"Він не хоче опинитися в ситуації, коли йому відмовлять і йому доведеться від'їхати назад з цією історією. Це ж втрата репутації. Тому він тиснутиме політично, а тут усі засоби гарні. А хочеться йому, зрештою - скасувати суверенітет України. Про це завжди йшлося, але минулого тижня заявилося офіційно. Він спробує розв'язати це питання політично", - зазначив він.