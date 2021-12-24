07:13, Сьогодні

Із санкціями запізнилися — нардеп про методи впливу на Росію Андрій Ніколаєнко розповів, як США може натиснути на РФ

Санкції не допоможуть стримати агресію України — про це заявив у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Андрій Ніколаєнко.

"Потрібно нагадати, що у 2014 році, як і зараз, при владі у Сполучених Штатах були демократи. І Байден був на той момент віцепрезидентом, який відповідав в адміністрації Обами за зовнішню політику. Багато в чому реакція США на події 2014 року та на анексію Криму будувалась і приймалася з його подачі, але безумовно, останнє слово було за паном Обамою. Тоді в Криму Росія не маскувалася під добровольців, це була російська армія, називали їх "зелені чоловічки", але всі розуміли, що це російські військові. Відповідно, я думаю, що чергова "стурбованість" чи санкції не зіграють жодної серйозної стримуючої ролі. Єдина серйозна санкція, яку могла б відчути Росія, — це відключення від платіжної системи SWIFT. Про це іноді кажуть. Це призвело б до деяких кризових явищ, але не потрібно скидати з рахунків те, що російська економіка сьогодні, і її платіжні системи, і постачання енергоресурсів мають свою, не дуже розвинену, але систему", — сказав він.

Читайте також: До Нового року бомбити не будуть - Комаровський про російську загрозу

За його словами, Росія вже навчилася жити під санкціями, тому з більш жорсткими заходами запізнилися.

"Ми повинні розуміти, що Росія за цей час зміцнилася на порядок. Вона навчилася жити під санкціями. Вона від імпортозалежної держави багато позицій закрила, у тому числі щодо критичних для себе позицій. Це продовольство і низка критичних матеріалів. Вона знайшла нові ринки на відміну від багатьох інших, і якщо на Росію можна було вплинути жорсткішими санкціями, то це потрібно було робити тоді, у 2014 році, коли захоплення Криму відбулося з військами, але без відкриття вогню, бомбардувань тощо. Зараз уявити, що Росія перейде в наступ просто так, через квазіреферендум, не можна. Не буде жодного референдуму ні на Харківщині, ні на Сумщині. Ми не дамо це провести. Відповідно, можлива лише пряма агресія. І жодні санкції не можуть бути відповіддю на військову агресію в Європі. Тому я вважаю, що йде гра на підвищення ставок, і, на жаль, внутрішня політика США складається таким чином, що це вигідно всім, крім України", — сказав він.

Раніше народний депутат VII-VIII скликань Юрій Бублик у коментарі на телеканалі "Україна 24" заявив, що США є стримувальним фактором агресії Росії.

"Якби не США, то Україна давно б втратила свою державність. Однозначно відповісти складно. З одного боку - ні, не допоможуть, тому що у війні мають перемагати українці. З іншого боку - завдяки сприянню США нам перемогти підступного агресора буде легше", - сказав він.