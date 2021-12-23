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Пресконференція Путіна: ексглава МЗС розповів про величезну проблему "Мабуть, уже звикли до війни"

Навряд чи хтось може бути впевнений у тому, що конкретно мав на увазі президент Росії Володимир Путін щодо того, які дії Росія може здійснити незабаром. Про це розповів в ефірі програми "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексміністр закордонних справ Костянтин Грищенко, коментуючи пресконференцію Володимира Путіна у четвер, 23 грудня.

"Ми існуємо у двох реаліях. З одного боку, є та загроза, яка була створена навколо наших кордонів і дуже серйозні заяви з боку російських очільників... З іншого боку, ми бачимо, що ніхто не біжить у Києві - та й не лише в Києві - скуповувати сірники, сіль або взагалі ховатися десь у землянці", - сказав він.

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"Відтак, з одного боку, начебто існує дуже серйозна загроза, але в неї не вірить, таке враження, більшість українців. Мабуть, уже звикли до війни. І все це знову ставить на порядок денний питання про те, що нам необхідні якісь кроки, які дозволили б не просто розрядити цю ситуацію, а все-таки повернутися до пошуку мирного врегулювання, без якого дуже складно займатися розвитком країни. У цьому, на мою думку, є величезна проблема", - розповів Грищенко.

За його словами, нічого нового від Путіна почуто не було:

"Але тональність, жорсткість, чітке розуміння з його боку того, що він може собі дозволити виступати з такими заявами, які будуть серйозно сприйматися і тут, і на Заході... Все це створює відчуття невпевненості, що може бути далі. Зараз дуже важливо... шукати нові підходи, лінії пошуку того, що може бути альтернативою, тому що жити в умовах постійного тиску та загрози, а також не мати відповідей на те, як їх уникнути, - це, мабуть, найстрашніше, що нас очікує на початку наступного року".

Нагадаємо, на пресконференції Володимир Путін заявив, що РФ думає про перспективи своєї безпеки.

Запитання про те, чи готується Росія до вторгнення в Україну, президент РФ перевів у площину, що це, мовляв, Україна може проявити військову агресію щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей. Також традиційно президент країни-агресора поклав відповідальність за ескалацію напруги на НАТО, яке нібито "наближається до кордонів РФ".

"Двічі зробила спробу українська влада за допомогою сили розв'язати питання на Донбасі. Двічі. Хоча вмовляли не робити цього. Я особисто умовляв Порошенка: тільки не військова операція. Але він розпочав. Результат: оточення, втрати та Мінські угоди…

Тепер нам кажуть: війна, війна, війна. Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію (на Донбасі – ред.) і нас заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей. Втрутитесь і захищатимете - такі й такі нові санкції будуть. І готуються, можливо, до цього.

Другий варіант, я вже говорив про це: створення на цій території такої "антиросії" з постійним накачуванням сучасною зброєю, з промиванням мозку населення... Ви уявляєте, як в історичній перспективі Росія повинна жити далі? Весь час озираючись", - сказав він.