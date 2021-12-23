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Російська експертка розповіла, чи можлива зустріч президентів України та Росії "Сказане слово щось означає"

Щоб зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна була можливою, необхідно, щоб було якесь рішення, яке на ній може бути ухвалене. Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російська політична експертка Ольга Курносова, коментуючи пресконференцію Володимира Путіна у четвер, 23 грудня.

"Поки що такого рішення немає, теми для розмови немає. Навряд чи така зустріч відбудеться", - сказала вона.

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"Те, що сьогодні говорить Путін, - це симетрична відповідь... Досить часто звучить, що з Путіним неможливо домовлятися, але Путін вирішив зробити таку симетричну "відповідь" і каже, що з чинною українською владою домовитися неможливо, і наводить "приклади" з того, що відбувається на Донбасі", - розповіла Курносова.

За її словами, на пресконференції Путіна явно більше обговорювалися питання внутрішнього життя Росії, ніж міжнародні:

"Останні здебільшого стосуються переговорів із Байденом і чи можлива війна з Україною. Це демонструє, наскільки ця ситуація є гострою... Путін відповідав на це досить розпливчасто. Хоча б те, що він хоче поліпшити відносини з Україною, - це вже якась позитивна історія. Це не означає, що це насправді так, але все-таки сказане слово щось означає".

Нагадаємо, на пресконференції Володимир Путін заявив, що РФ думає про перспективи своєї безпеки.

Запитання про те, чи готується Росія до вторгнення в Україну, президент РФ перевів у площину, що це, мовляв, Україна може проявити військову агресію щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей. Також традиційно президент країни-агресора поклав відповідальність за ескалацію напруги на НАТО, яке нібито "наближається до кордонів РФ".

"Двічі зробила спробу українська влада за допомогою сили розв'язати питання на Донбасі. Двічі. Хоча вмовляли не робити цього. Я особисто умовляв Порошенка: тільки не військова операція. Але він розпочав. Результат: оточення, втрати та Мінські угоди…

Тепер нам кажуть: війна, війна, війна. Складається враження, що, можливо, готують третю військову операцію (на Донбасі – ред.) і нас заздалегідь попереджають: не втручайтеся, не захищайте цих людей. Втрутитесь і захищатимете - такі й такі нові санкції будуть. І готуються, можливо, до цього.

Другий варіант, я вже говорив про це: створення на цій території такої "антиросії" з постійним накачуванням сучасною зброєю, з промиванням мозку населення... Ви уявляєте, як в історичній перспективі Росія повинна жити далі? Весь час озираючись", - сказав він.