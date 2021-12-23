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Путін не готується до війни і натякнув на переговори — політолог Тарас Семенюк прокоментував пресконференцію президента РФ

Президент Росії Володимир Путін провів велику пресконференцію за підсумками року. Його заяви прокоментував у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

"Зі слів Путіна стало зрозуміло, що до війни він не готується, але він дав сигнал, що готовий співпрацювати з тими силами, які готові співпрацювати з ним. Тобто він натякає на проросійські політичні сили, які перебувають у парламенті та за його межами. Він чітко поділяє, з ким він співпрацюватиме, а з ким ні, з ким можна домовитись, а з ким не можна. По-друге, є меседж, що Росія й надалі дистанціюється, не вважає себе стороною конфлікту, а вважає себе посередником. Нічого нового тут нема. І ми почули, що вся проблема Донбасу пов’язана не з Росією, а з Україною", — сказав він.

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"В принципі, нічого надзвичайного не почули, але дуже важливий аспект комунікацій з НАТО та Європейським Союзом щодо вимог, які надіслав Кремль. Йдеться про те, що вже в січні відбуватимуться перші переговори. Це Путін вже відкрито сказав. Ми до цього не знали, будуть переговори чи ні. Сьогодні Путін сказав, що в січні, на початку 2022 року, відбуватимуться в Женеві ці переговори. Майданчик не змінюється, вибирається нейтральний майданчик для переговорів. І Путін чітко окреслив рамки: він очікує, що будуть юридичні гарантії щодо непросування НАТО далі на схід.. Він дуже обережно говорив про повернення до статусу кво на початку 90-х, бо тоді треба виходити з Криму, з Донбасу, з Грузії та Молдови. Я думаю, січень 2022 року буде ключовим, коли саме ці переговори почнуться. І, як ми бачимо зі слів Путіна, всі сторони готові до переговорів - і США, і НАТО", — сказав він.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін провів традиційну щорічну пресконференцію, де зробив і низку заяв про Україну.

Зокрема, він сказав, що Україна може виявити військову агресію щодо окупованих територій Донецької та Луганської області. Також президент РФ поклав відповідальність за ескалацію напруги на НАТО, яка нібито "наближається до кордонів РФ".

Росія вимагає, щоб НАТО відмовило Україні та іншим колишнім радянським країнам у можливому членстві, одночасно обмеживши своє військове розміщення в Центральній та Східній Європі.