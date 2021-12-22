17:57, Сьогодні

Ядерна зброя Росії в Білорусі: яка загроза Україні "У цьому немає значного військового сенсу"

Загроза вторгнення в Україну зі сторони Росії цілком реальна. Про це в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" сказав військовий експерт Олександр Саєнко.

"Зараз триває підвищення ставок у цих політичних баталіях, які зараз існують. І розміщення (можливе - прим. ред.) ядерної зброї в Білорусі цілком реальне, як і в Криму. Також є Калінінградська область. Це цілком реальне підвищення ставок Путіним, які він буде підіймати доти, доки йому це дозволять", - сказав він.

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"Україна має готуватися до всього. По-перше, залучати союзників, вести переговори. Ядерна зброя, яку Росія планує або загрожує розмістити на території Білорусі, - це загроза скоріше для Європи та країн НАТО. Але там створена система протиракетної оборони. Навряд ядерна зброя на території Білорусі буде застосована проти України. В цьому немає значного військового сенсу - достатньо тих сил, які наразі розташовані на кордоні з Україною", - сказав експерт.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що країна готова розмістити ядерну зброю при загрозі з боку НАТО.

"Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння – це одна з ймовірних відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - сказав він.