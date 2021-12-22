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У Росії прокоментували скандальну заяву Шойгу: Путін діє як Гітлер Інформація про нібито провокацію України з хімічною зброєю – це спроба привернути увагу, вважає російський журналіст

Заявляючи про хімічну атаку, що нібито готується з боку України, влада Росії влаштовує провокації з метою привернути увагу світової спільноти. Про це в ефірі програми "Сьогодні день" на каналі "Україна 24" сказав російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

"Оскільки є велика ймовірність того, що ні НАТО, ні США не захочуть прийняти спокусливу пропозицію про те, щоб негайно накласти на себе руки (дати офіційні гарантії нерозширення НАТО - ред.), виникає питання: а то що? Що буде, якщо вони відмовляться? Шойгу вчора дав відповідь. Те, що він розповів, це фактично ситуація 31 серпня 1931 року, це Гляйвіц (місто, де було влаштовано інсценування нападу на німецьку радіостанцію - ред.), це провокація, яка була скоєна на початку Другої світової війни", - сказав журналіст.

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Яковенко впевнений, що провокація Росії нічим серйозним не закінчиться.

"Ці казки з приводу того, що 120 американських військових готують хімічний удар чи то по території Росії, чи Донбасу, - це спроба зобразити Гляйвіц, той привід, після якого має початися Третя світова війна. Відмінності тільки в тому, що Гітлер справді планував Гляйвіц як реальний привід для початку Другої світової війни, Путін ніякої війни не збирається починати, але це імітація, така ж, як взяття фанерного Рейхстагу або коли російська збірна одягла радянську форму, при цьому чомусь продула фінам. Це піар, спроба підтримати інформаційний шум", - вважає Яковенко.

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На думку журналіста, з Путіним на світовому рівні нічого обговорювати, тому він "торгує погрозами".

"Ідея – залишитися в центрі уваги світу, щоб говорили. Це схоже на те, що робить Лукашенко, коли влаштовує свої терористичні операції за допомогою мігрантів. Ну, яким чином можна ще раз змусити Байдена з ним розмовляти? А це потрібно, щоб створити в Росії образ великого Путіна, якого боїться весь світ, якому увесь світ намагається зателефонувати. Предметів для розмов з Путіним інших немає, ось він і торгує погрозами. Шойгу виступив як автор "Гляйвіца-2". Усередині країни Путін не може зробити нічого, він фактично завершуватиме зачистку всередині країни", - казав Яковенко.

Зазначимо, що раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що нібито 120 американських найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію. За його словами, "доставлено резерви невстановленого хімічного компонента".

Нагадаємо, раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко сказав, що вимоги Росії щодо гарантії безпеки та угоди про заходи щодо забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО демонструють її невпевненість. "Якби вони були впевнені в результаті переговорів за спиною у нас, вони б це продовжили робити таємно", - сказав він.