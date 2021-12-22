15:54, Сьогодні

Саакашвілі погано зі здоров'ям: подробиці від адвоката "Є симптоми, що заважають реабілітації"

Стан експрезидента Грузії Михайла Саакашвілі не дуже добрий. Про це розповів в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" адвокат політика Бека Басилая.

"У нього зараз постравматичний синдром. Консиліум дав доповідь, де описано, що Михайло має серйозні проблеми з психологічного погляду... Зараз він дуже трохи приймає їжі. Є симптоми, які заважають реабілітації", - сказав він.

Читайте також: "Саакашвілі залишається політичним ув'язненим": депутат розповіла про мітинги в Грузії

"Зараз у судовому процесі нічого не вирішується. Ці питання розв'язуються в політичних кулуарах... У суді вплив може бути лише через політичні обставини в країні. Ми заявляємо, що третій президент Грузії, головний реформатор, проти якого порушили політичні справи, має право повернутись на власну батьківщину, якщо це йде мирним шляхом. І він дуже мирно прийшов – без жодних провокацій, зіткнень”, – розповів адвокат.

Нагадаємо, в Грузії сьогодні, як очікується, відбудуться протести прихильників експрезидента Михайла Саакашвілі. 21 грудня йому виповнилося 54 роки. День народження експрезидент зустрічає під вартою у військовому шпиталі Горі, куди його перевели із глданської в'язниці для лікування після тривалого голодування.

Зазначимо, що експрезидент Грузії Михайло Саакашвілі повернувся на Батьківщину напередодні виборів, щоб підтримати своїх прихильників - опозиційну партію "Єдиний національний рух". 1 жовтня стало відомо, що Саакашвілі був заарештований грузинськими правоохоронцями.

Проти Саакашвілі в Грузії порушено 4 кримінальні справи, зокрема, за зловживання повноваженнями під час перебування президентом і розтрату бюджетних коштів. Саакашвілі заочно засуджений до 6 років ув'язнення.