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Нова "Карибська криза"? У РФ відреагували на заяви про ядерну зброю в Білорусі Фейгін вважає, що Москва не змінює риторику з часів так званої "Карибської кризи"

Росія може розмістити в Білорусі ядерну зброю, якщо США і НАТО не нададуть Кремлю "гарантій", які стосуються нерозширення військового контингенту в Східній Європі. Як відомо, невизнаний президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко висловив готовність "допомогти" РФ, надавши територію своєї країни для розміщення російської ядерної зброї.

Наскільки дана ситуація може нагадувати "Карибську кризу", пояснив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" російський правозахисник Марк Фейгін.

"Що стосується ядерної зброї, ви знаєте, ось тут якраз небезпека. Тому що і сам Лукашенко заявляв про те, що готовий до розміщення ядерної зброї на своїй території.... Він таке допускав, що якщо Захід швидко не піде на ультиматум Путіна, то вони можуть демонстративно почати переміщати якісь об'єкти. Є рухливі системи. Тому, я думаю, що це не виключено", - сказав юрист.

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Він пояснив, в чому відмінності ситуації в Східній Європі сьогодні від ситуації на Кубі в 60-х роки минулого століття, коли протистояння між США і СРСР могло призвести до ядерної війни. Йдеться про так звану "Карибську кризу".

"Росія, перебуваючи біля своїх кордонів, переміщує ядерну зброю до кордонів НАТО, тобто в Білорусь, з якою є союзний договір, договір про військову співпрацю. Але ж американці нічого не розміщують. Де і що вони розміщували? Тобто, якщо представити на місці американців Радянський Союз, то саме тоді (під час періоду, коли почалася так звана "Карибська криза" - ред.) Радянський Союз повіз на кораблях ці ракети, а потім розгорнув їх після напруги. Нехай мені покажуть, де ракети малої та середньої дальності були розміщені в Україні або в Прибалтиці. Тому тут нагадує "Карибську кризу" тільки виключно поведінка Москви. Вона і в тому, і в іншому випадку була нахабною і цинічною. Тоді цим займався СРСР з напівбожевільним сільським дурнем (мається на увазі генеральний секретар СРСР Микита Хрущов - ред.), А тепер в такій же радянській тактиці цим займається Москва як спадкоємець (СРСР – ред.) в особі Путіна", — сказав Фейгін.

Раніше російський політичний та громадський діяч, юрист Марк Фейгін в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, що Володимир Путін хоче загарбати Україну без війни.

"Він не хоче опинитися в ситуації, коли йому відмовлять і йому доведеться від'їхати назад з цією історією. Це ж втрата репутації. Тому він тиснутиме політично, а тут усі засоби хороші. А хочеться йому, зрештою - скасувати суверенітет України. Про це завжди йшлося, але минулого тижня заявилося офіційно. Він спробує вирішити це питання політично", - зазначив він.

Зазначимо, що 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ – "про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня ц. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Своєю чергою, народний депутат VII-VIII скликань Юрій Бублик у коментарі на телеканалі "Україна 24" заявив, що США є стримуючим фактором агресії Росії.

"Якби не США, то Україна давно б втратила свою державність. Однозначно відповісти складно. З одного боку - ні, не допоможуть, тому що у війні мають перемагати українці. З іншого боку - завдяки сприянню США нам перемогти підступного агресора буде легше", - сказав він.